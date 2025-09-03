Axel Kicillof firmó un comunicado donde sostiene que la responsabilidad de la seguridad y custodia del Presidente de la Nación está en manos de Casa Militar y las fuerzas federales. De esta manera, el gobernador desarticula cualquier especulación sembrada por La Libertad Avanza previo al cierre de campaña que realizará esta tarde en la localidad de Moreno y con Javier Milei como principal orador. Y, ante este escenario, convocó a los vecinos de la localidad que no se acerquen al acto y expresen su rechazo al Gobierno nacional en las urnas.

“Como siempre hemos hecho, cumpliremos con la solicitud y realizaremos un gran operativo en la zona, respondiendo a las indicaciones del comando unificado por Casa Militar, pero no confiamos en este Gobierno”, subrayó Kicillof en un texto titulado 'Un freno al desborde', que también subió a su cuenta de X.

No confía, dice, porque es “un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas discapacitados es capaz de cualquier cosa”. “Capaz de buscar episodios de desorden para distraer”, agregó el gobernador sobre el acto que se realizará este miércoles a las 17 horas en el barrio Villa Trujui.

Con todo, señaló que “nosotros no vamos a caer en trampas ni en juegos perversos”. “Vamos a responder defendiendo la democracia, con serenidad y responsabilidad y, hagan lo que hagan, inventen lo que inventen, la respuesta siempre la da el pueblo en las urnas”, sentenció.

Antecedentes que alarman

Kicillof tomó el antecedente de la caravana en Lomas de Zamora, otro municipio populoso del conurbano bonaerense, como ejemplo de “una sospechosa desprotección del propio presidente”. A su juicio, el evento que terminó con José Luis Espert escando en una moto, estuvo organizado para “provocar”. “De no haber actuado con responsabilidad la Policía Bonaerense, la situación habría sido mucho más caótica y lo tuvo que reconocer la propia Ministra Bullrich”, indicó.

También mencionó los hechos conflictivos en Junín y Corrientes, distritos donde no gobierna el peronismo y escenario de conflictos entre dirigentes libertarios y manifestantes. “En los tres casos se observaron llamativas fallas en la seguridad de la comitiva de funcionarios y presidencial, a cargo de Casa Militar y de las fuerzas federales”, resaltó el gobernador.

Ante este contexto, Kicillof explicó que la Provincia fue anoticiada “con escasa anticipación” del acto de cierre de campaña en de La Libertad Avanza en Moreno. Sostuvo que el partido de Milei tiene todo el derecho de hacer campaña, pero advirtió que esta convocatoria tiene aspectos “muy extraños y sospechosos”.

En primer lugar, señaló, “se elige un lugar que no está preparado para realizar un acto de estas características”. Esto mismo adelantó el día de ayer el ministro de Seguridad bonaerenses, Javier Alonso. En segundo término, apuntó, “intervienen en su organización personajes con más prontuario delictivo que experiencia política”.

Y no dejó pasar por alto un tercer punto: “los dirigentes de LLA advierten sobre hechos de violencia que podrían producirse”. Entre ellos, Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero que saltó del PRO a la órbita libertaria. El primer candidato a senador en la primera sección, la cual integra Moreno, adujo que Kicillof es responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires y “no puede abdicar sus funciones”. “Un delirio total si genera una zona liberada”, acusó.

“Para ellos, el caos y la violencia son una herramienta, una estrategia de comunicación, incapaces de ganarse el afecto de la gente, recurren al miedo”, fue otro pasaje del texto que firmó Kicillof.

“En lugar de reconocer la realidad, de aceptar el malestar social que ellos mismos causaron, el presidente y sus funcionarios eligen provocar más a la gente, lanzar irresponsables acusaciones de fraude y desplegar un rostro autoritario y violento como no veíamos en décadas”, detalló el gobernador. Y subrayó que “ante las denuncias prefieren aplicar censura antes que dar explicaciones”.

“La convocatoria se realiza además mientras persiguen a periodistas por desnudar una trama de corrupción con los fondos que estaban destinados a personas con discapacidad”, remarcó Kicillof en referencia a la denuncia penal contra medios de comunicación y periodistas para prohibir la publicación de posibles audios con declaraciones de Karina Milei.

“Con cada mentira que se descubre, aparecen nuevos curros y negociados que los dejan expuestos frente a una sociedad decidida a castigar democráticamente la estafa y el engaño”, escribió el gobernador bonaerense y aseguró que “como no pueden explicar lo que hacen, como no quieren enfrentarse al juicio de las urnas, recurren a lo único que saben hacer: desviar la atención, sembrar caos, denunciar "fraude", enrarecer el clima social, causar desorden y agitar el odio”.

Por estas razones, pidió a la comunidad de Moreno que no se acerque al acto. “Hay miles de razones para querer expresarle enojo a un Presidente que no hizo nada por Moreno, pero el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”, señaló.

“Este domingo, con el voto, será posible y necesario ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira”, indicó. “Hay que ponerle un límite a este desenfreno y es en las urnas”, destacó en alusión al título del comunicado y el mensaje de ponerle un freno a Milei que comanda la campaña de Fuerza Patria.

“Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”, volvió a remarcar Kicillof y subrayó que “hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente”.