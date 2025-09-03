Las palabras de Lionel Messi sobre su último partido en Argentina cayeron de manera totalmente inesperada. Era previsible, eran especulaciones, pero era una posibilidad que elegía verse lejana.

"Será especial", dijo mientras firmaba autógrafos en Ezeiza. Y sin dudas lo será: el encuentro contra Venezuela marcará el punto final en la lista de partidos oficiales en suelo nacional. Momento histórico y punto de inflexión para la Selección y para todo el fútbol, a nivel global.

Pero antes de este partido, el capitán salió con su familia a ver "Rocky", la obra de teatro de Nico Vázquez.

Lío fue ovacionado en la función de Rocky. Crédito: IG: Nico Vázquez

Messi y la noche porteña

No es la primera vez que el capitán recorre teatros de la Calle Corrientes. En 2002 fue a ver "Inmaduros", la obra de Suar y Diego Peretti.

En esa cita fue ovacionado y se lo vio disfrutando, entre risas, en un público absolutamente revolucionado.

El "Messi actor" compartió pantalla con Suar en "Los Protectores", y el productor lo visitó varias veces en su casa en Barcelona.

Messi y Nico Vázquez también son amigos y han compartido cumpleaños y casamientos en otras ocasiones.

La relación comenzó, justamente, de la mano de Suar. Hace mas de una década, el futbolista le pidió que invite a Nico Vázquez a un cumpleaños. El mejor jugador del mundo era fan del actor y queria cruzarlo en la fiesta.

En 2016 lo visitó en la obra "Del otro lado de la cama". Ese Messi todavía no era este Messi, no tenía Copas América ni Mundial de Qatar.

Esta vez la ovación fue distinta. Tuvo el mismo cariño, pero sonaba con los aplausos del campeón. Y también de la despedida.

Messi y el adiós oficial

"No vinimos a una fiesta", dijo el Bocha Batista. El Técnico argentino que dirige a Venezuela puso distancia frente al momento que se vivirá el jueves en el Monumental.

La Vinotinto se juega la clasificación al Mundial en un contexto de despedida del capitán. Además, es el último partido oficial de local del equipo campeón antes de viajar a la Copa 2026.

La noche tendrá música en vivo: La Banda de Carlitos y Q' Lokura animarán la previa. Mientras que Eugenia Quevedo cantará el himno nacional.

Sus compañeros reconocen "no estar preparados" para su retiro. La cantidad de partidos con la Albiceleste es incierta, a la espera de que en el Mundial sean siete, entre algunos "Anulo Mufa" y "Elijo Creer" que de manera inminente comenzarán a replicarse en el alma cabulera de los argentinos.

El episodio final de Messi en la Selección todavía no está escrito, solo hay deseos y promesas alrededor. Pero mañana los hinchas cerrarán una etapa con su gran capitán. Y él disfruta, en una cancha o un teatro, del agradecimiento por tanto futbol.