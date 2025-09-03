"Se han hablado muchas cosas que no son así, he escuchado que me trajeron mercadería, que me han pagado. Nada que ver", aclaró la presidenta del club Villa Ángela de Moreno, donde La Libertad Avanza cerrará este miércoles por la tarde su campaña electoral para las legislativas bonaerenses.

En diálogo con la 750, Roxana Ruiz reveló que fue ella quien ofreció el predio para el acto que encabezará Javier Milei. "Estoy orgullosa de que el Presidente venga a Moreno", justificó la docente y máxima autoridad del club de barrio de Moreno.

En medio de advertencias de la Provincia de Buenos Aires, Casa Militar y la intendencia del municipio a cargo de Mariel Fernández por las condiciones de seguridad y logística para acceder al club, la presidenta del Villa Ángela aseguró que ya desde temprano hubo un "gran despliegue" de efectivos.

"Nos hemos animado a un cambio cuando apareció La Libertad Avanza y apostamos a ese cambio acá en Moreno. No seremos la mayoría, pero sí somos una fuerza que no es sucia, que no nos tienen que pagar cuando hay que movilizar, vamos solos", señaló Ruiz en En el ojo de la tormenta.

Consultada por el escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la docente de Moreno contestó que no había escuchado los audios atribuidos al exfuncionario Diego Spagnuolo: "Se que se había descubierto que no fue así", concluyó.

