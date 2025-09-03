La presencia en redes sociales es cada vez más relevante para usuarios, marcas y emprendimientos. En ese contexto, muchos buscan alternativas para fortalecer su visibilidad en plataformas como Instagram. Una de las estrategias más utilizadas es la compra de seguidores segmentados, lo que permite aumentar rápidamente la audiencia de una cuenta.

En Argentina y otros países de la región existen distintos sitios que ofrecen este tipo de servicios, con opciones de pago seguras como Mercado Pago, PayPal, Visa, Mastercard y otros medios electrónicos. A continuación, un repaso por once páginas que se destacan en este mercado.

1. Eurosur Seguidores

Eurosur Seguidores se posiciona como una de las opciones más completas para quienes buscan seguidores argentinos o latinoamericanos. La plataforma ofrece distintas velocidades de entrega y permite segmentar por país, idioma o región. Además, garantiza reemplazo en caso de pérdida y acepta múltiples métodos de pago, entre ellos Mercado Pago.

Precio estimado: 1000 seguidores desde $7030.





2. Rocket2fame.com

Con alcance internacional, Rocket2fame ofrece seguidores activos y segmentados por país o género. Destaca por sus precios competitivos y promociones frecuentes, además de contar con asistencia todos los días de la semana.

Precio estimado: 1000 seguidores desde $9400.





3. Mas-seguidores.com.ar

Sitio argentino con amplia trayectoria, ofrece seguidores y “me gusta” para distintas redes sociales. Garantiza entregas rápidas y soporte técnico en español.

Precio estimado: 1000 seguidores desde $9922.

4. Comprar-seguidores.info

Con más de diez años de experiencia, esta plataforma trabaja en varias redes sociales y ofrece servicios segmentados como visualizaciones de Reels o comentarios de cuentas verificadas.

Precio estimado: 1000 seguidores desde $12.497.





5. Dameseguidores.com

Especializada en el mercado español, ofrece seguidores hispanohablantes de buena calidad, aunque con menor segmentación para Argentina y Latinoamérica.

Precio estimado: 1000 seguidores desde $16.265.

6. Seguidoresok.shop

Con base en Argentina, permite pagos a través de Mercado Pago y garantiza entregas en 24 a 48 horas. Se destaca por su accesibilidad y por no solicitar contraseñas.

Precio estimado: 1000 seguidores desde $7030.

7. Mediamister.com

Reconocida internacionalmente, Media Mister funciona desde 2011 y ofrece paquetes flexibles para distintas redes. Admite pagos con tarjeta y criptomonedas.

Precio estimado: 1000 seguidores desde $21.850.

8. Compraseguidores.com

Plataforma global presente en medios internacionales, combina precios competitivos con suscripciones mensuales y soporte 24/7.

Precio estimado: 1000 seguidores desde $10.926.

9. Tusfollowers

Servicio argentino con garantía contra pérdidas y entrega en menos de 48 horas. Ofrece paquetes adaptados a distintos presupuestos.

Precio estimado: 1000 seguidores desde $15.260.





10. Influyente.com.ar

Con campañas personalizadas y soporte por WhatsApp, Influyente ofrece planes mensuales y servicios de engagement complementarios.

Precio estimado: 1000 seguidores desde $7030.

11. Seguidores.com.ar

Otra alternativa local que permite pagos en pesos y garantiza reposición en caso de pérdida. No solicita contraseña y realiza entregas en menos de 48 horas.

Precio estimado: 1000 seguidores desde $15.200.

Cómo comprar seguidores en Argentina con Mercado Pago

Elegir una plataforma confiable.



Seleccionar “Mercado Pago” como método de pago.



Ingresar el usuario de Instagram (sin contraseña).



Completar el pago de manera segura.



Esperar la entrega automática de seguidores.



Verificar el aumento en la cuenta.





Preguntas frecuentes

¿Se pueden pagar con otros medios?

Sí, la mayoría de los sitios aceptan Visa, Mastercard, PayPal y Apple Pay, además de Mercado Pago.

¿Existen pruebas gratuitas?

Algunas plataformas ofrecen entre 10 y 50 seguidores gratis para testear el servicio antes de comprar.

¿Se puede pagar en pesos argentinos?

Sí, muchos proveedores locales ya trabajan con ARS y permiten abonar mediante Mercado Pago. Los valores aproximados son:

50 a 100 seguidores: $300 a $800





500 seguidores: $2000 a $3000





1000 seguidores: $3500 a $5000





5000 seguidores: $15.000 a $20.000





10.000 seguidores: $25.000 a $35.000





¿Conviene comprar seguidores junto con “me gusta”?

Algunos packs combinados incluyen seguidores y reacciones en publicaciones recientes. De esta forma, no solo aumenta el número de seguidores sino también la interacción visible, lo que puede mejorar la percepción de la cuenta.