6 - ADENTRO

(Inside, Grecia-Alemania-Bélgica/2023)

Dirección: Vasilis Katsoupis

Guion: Ben Hopkins

Duración: 105 minutos

Intérpretes: Willem Dafoe, Gene Bervoets y Eliza Stuyck

Disponible en Amazon Prime Video

Hay decenas, quizás cientos de películas y series sobre un personaje aislado y obligado a sobrevivir en condiciones adversas. Puede ser en lugares abiertos (Tom Hanks en Náufrago) o en espacios cerrados, ya sea un féretro (Ryan Reynolds en Enterrado) o un auto (Peter Lanzani en la fábula manodurista 4x4, de Mariano Cohn). Ahora le llega el turno a Willem Dafoe, que en el debut en la ficción del griego Vasilis Katsoupis (responsable del documental de 2016 My Friend Larry Gus) interpreta a un ladrón de guante blanco especializado en obras de arte al que todo lo que puede salirle mal, le sale peor.

Seguramente porque sabe que se mueve como pez en el agua evitando las cámaras de seguridad y a los empleados, el bueno de Nemo (tal es el nombre del personaje de Dafoe) se mete en un lujoso penthouse en un piso del centro de Nueva York sin pensar demasiado. Tiene, como siempre, un plan delineado al dedillo y un equipo de apoyo exterior con el que se comunica a través de una radio. Pero todo se complica después de comprobar de primera mano que el cuadro que le interesaba no está y comience a sonar la alarma, en lo que es un preludio para el cierre hermético de puertas y ventanas. Esto convierte al departamento en una cárcel de lujo, en una jaula de cristal de la que será muy, pero muy difícil escapar. O directamente imposible.

Estrenada en el Festival de Berlín de 2023 y con un par de exhibiciones en el marco de una de las secciones paralelas del Bafici del mismo año, Adentro es un vehículo para la expresividad y la cada escena menos solapada locura que le imprime Dafoe, que aquí monopoliza prácticamente todas las escenas. Muy rápido Nemo descubrirá que no tiene sentido gritar ni golpear las paredes, porque cada elemento de este departamento inteligente parece diseñado para que nadie pueda ser visto ni oído, por lo que la primera opción es esperar algo que ni él sabe muy bien qué es.

Dado que el dueño está de viaje y todo indica que no volverá en un largo tiempo, no hay posibilidades de que alguien vaya en su rescate. Además, hace o mucho calor o mucho frío porque el sistema de climatización hace lo que quiere, la heladera está casi vacía y el agua se acaba rápido. Nemo deberá entonces ingeniárselas con lo que tenga a mano, desde las plantas del vivero hasta algunos de los pobres peces que más pronto que tarde dejarán de servir como elementos de la decoración minimalista.

Al igual que en buena parte de las películas de este estilo, Katsoupis dedica buena parte del metraje a mostrar cómo el protagonista va adecuándose poco a poco al encierro aun cuando conserva la esperanza de que en algún momento podrá salir. En la segunda mitad de Adentro, la aparente calma comienza a adquirir tonalidades más alucinatorias, con diversas escenas entre surrealistas y oníricas que marcan los únicos momentos en los que la acción sale del lujoso departamento devenido en prisión. Con esas excursiones la película ingresa en un terreno metafórico un tanto más obvio, ya que Nemo comienza un proceso transformativo con mucho de espiritual que se prolonga hasta mucho más allá de lo recomendable.