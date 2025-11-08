“Ahora que está de moda señalar lo macro de lo micro, yo considero que uno no puede escindirse del humor social respecto de lo que le pasa a uno personalmente, uno no puede hacer el ejercicio del avestruz y meter la cabeza para adentro. Como artista creo que uno es juglar no sólo de su tierra, sino de su presente y tiene el compromiso tácito, aún sin proponérselo, de cantar y contar lo que pasa en su propia coyuntura”. Alfredo Piro Rinaldi reflexiona sobre Canciones de dos puertos, el disco que acaba de lanzar –inspirado en un espectáculo que hizo en años anteriores- y que presentará este sábado 8 a las 21 en Pista Urbana (Chacabuco 874). Un disco particular, repleto de clásicos del tango, pero cuya selección –y las intervenciones propias y de invitados- comentan fuertemente el presente en crisis.

“Yo creo falso de toda falsedad a aquel que toma distancia y dice ‘yo no me meto en política’, más allá de que parapetarse en esa definición ya es una postura política, ¿no sos testigo de lo que te pasa, de lo que le pasa a la gente que habita con uno? ¡Toda canción es política!”, dice el cantor. Canciones de dos puertos se grabó en estudios pero acudiendo al mítico La fusa que reunió a De Moraes, Creuza y Toquinho. Grabó ante una rueda de amigos, tomando y comiendo algo, como forma de recrear “un contexto de living”. Según Piro Rinaldi “no fue una simulación, sino más bien capturar una fotografía sonora”.

-Este disco dialoga con tu anterior Canciones usadas.

-Efectivamente. A lo mejor no hay un diálogo explícito en el género musical, ya que ese es un disco de canciones del rock argentino reversionadas a mí manera. Y no era un “grandes éxitos” del rock nacional, sino las canciones que yo escuchaba siendo ese adolescente de 14, 15 años y que por sus oídos zumbaban las melodías de Sumo, de Fricción, de Los Encargados, de Don Cornelio y La Zona, de ese pospunk porteño de finales de la década del ‘80. Y este disco también cita a la canción, aunque tiene que ver con canciones que habitan otro Buenos Aires. La ciudad sigue siendo la misma y el que habita esa ciudad también es el mismo, aunque ya no sea igual, ¿no?

Para Piro Rinaldi, los temas de Canciones usadas fueron los que lo impulsaron en su decisión de ser músico. “Encerraban en ese pospunk porteño, sin pertenecer al tango, lo más tanguero que podía escuchar, siendo hijo de quienes soy”, comenta. Y ahora que tomó también el apellido de su madre, Alfredo muestra con claridad su herencia familiar. De su padre bandoneonista Osvaldo Piro, de su madre cantora Susana Rinaldi. “Yo vivía con mi vieja y naturalmente, como todo adolescente, necesitaba recluirme en mis propios referentes y mi propia música”.

-¿Y este disco qué dice sobre tu presente?

-No sé si la mejor fotografía, pero sí, la más honesta que puedo ofrecer. Presenta los parámetros estéticos de lo que hoy soy yo. Una fotografía directa, cruda, honesta y que muestra a un intérprete en su -para mí- mejor versión. Como todo disco en vivo es de síntesis y resume mi presente sin dejar de echar una mirada a un recorrido de los últimos años. Donde está la canción, pero es la canción desde el tango. Y ese tango está contado sin dejar de tener guiños hacia el rock, que también es mi canción. No de cuna, quizás, pero también me ha forjado. Trato de decirlo de la forma menos solemne, pero es lo que soy.

Canciones de dos puertos construye un círculo. Empezó como espectáculo. Devino disco. Y ahora ese disco también se presentará en vivo. “Fue una posibilidad para reinventarme, eso también me pasó con el nombre”, cuenta. “Hace 27 años empecé a cantar tangos y a veces siento que estoy recorriendo los mismos espacios, los mismos rincones, y para no aburrirme trato de reinventarme constantemente”, explica. “Estéticamente mi referente ineludible es David Bowie, que siempre ante un nuevo disco, una nueva gira, eso significaba matarse y reinventarse”. Algo de eso hay, desliza. “Me reinvento llamándome Alfredo Piro Rinaldi, y aprovecho para reivindicar a mi vieja y hacer un reconocimiento público y personal también hacia ella, por lo que constitutivamente me hizo a mí como persona en primer lugar y como artista, como consecuencia de esa persona. Si canto lo que canto en parte es gracias a ella. Así que es una forma de decirle gracias en vida”.