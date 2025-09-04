La admiración por los dos personajes traicionó al editor de Rosario/12 que ayer redactó el cabezal de tapa con una noticia de Newell´s que involucraba al talentoso jugador Ever Banega. Pero escribió "Eber Ludueña", el nombre del popular personaje creado por el comediante Luis Rubio. El error se corrigió en la edición papel pero se filtró en la web y las bromas y memes no tardaron en llegar. Al punto que el propio Banega le escribió a Rubio: "¿Qué pasó?, quiero mi 15%" en broma y en referencia a un supuesto pase. "Qué crack que sos", respondió "Ludueña". Y los dos celebraron la confusión para tranquilidad del redactor del diario.
