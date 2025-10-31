La senadora bonaerense y diputada nacional electa, María Teresa García, le bajó el tono a la interna dentro del peronismo luego de la carta publicada por la expresidenta Cristina Kirchner este viernes y aseguró que no se trata de un “ataque” al gobernador Axel Kicillof por su decisión de desdoblar las elecciones, sino un “análisis” sobre por qué el peronismo perdió en las urnas.

Ante la pregunta de la 750, la dirigenta bonaerense dijo: “En verdad, me parece que sus palabras buscan contextualizar el comportamiento electoral. Ella hace un análisis de contexto e histórico. Y fundamentalmente se termina diciendo que el desdoblamiento fue una parte fundamental en este comportamiento electoral”.

Según García, esto se debe a que al adelantar las elecciones, las del 7 de septiembre “funcionaron como una PASO”. “Basta leer lo que dijo Milei ayer, que dijo que fue una bendición el resultado. Lo que indica es que funcionó como una PASO. Y replicó el modelo Macri, que después de las PASO levantó un millón de votos”, afirmó.

Luego, dijo: “Creo que fue un error estratégico en la definición del sistema electoral. Lo que no hubo es ni un ataque ni una afrenta. Simplemente, un análisis. Que ya vino haciendo nuestra fuerza desde el 14 de abril cuando, vía redes sociales, nos indica retirar el proyecto para no entorpecer la decisión del gobernador”.

Sobre esta idea, añadió: “La cantidad de votos fue casi la misma. Bajamos menos de 200 mil votos. Y ellos subieron un millón. No fue una mala elección si uno mira desde el peronismo. Tuvimos el 40 por ciento de los votos. Si hubieran concurrido los intereses, hubiéramos tenido otra fuerza”.

Y añadió: “El peronismo es una fuerza nacional. No discute el cordón cuneta, discuta ideas nacionales. Y no es desde el Consejo Deliberante desde donde se dan las discusiones de fondo”.

En tanto, finalizó: “La Libertad Avanza armó la tormenta perfecta instalando el miedo de un lunes negro si ganaba el peronismo y la presencia de Trump en las decisiones nacionales. Efectivamente, ya estaba el planteo del Tesoro y el FMI y el propio Trump puesto en juego”.

Sobre el futuro del peronismo, en este punto, se manifestó con parsimonia: “Se sale con razonabilidad. No hay ningún ataque, hay un análisis. Y tenemos que hacernos cargo de la parte que nos toca”.

“Lo que viene para adelante es que la unidad es lo único que va a hacer que el peronismo pueda revertir esta situación. Cada uno de los que formamos parte de esta fuerza política, tenemos que poner razonabilidad en la construcción de propuestas”, dijo.

Y, tras lo que dejó como experiencia la gestión de Alberto Fernández, puso como ejemplo: “¿Qué vamos a hacer con la deuda externa? No podemos darnos el gusto de tener diferentes visiones. Primero hay que ponerse de acuerdo y luego se definirán las candidaturas”.