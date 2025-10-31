El 2025 fue un año que, a priori y con dos meses por delante, parecería tener una escasa cosecha positiva para los denominados "cinco grandes": Boca juniors, River Plate, Racing Club, Independiente y San Lorenzo. A semanas de cambiar de página, cuáles son los desafíos para el año próximo.

Juan Román Riquelme ya atravesó la mitad de su gestión y, por ahora, el 2025 no fue el mejor año -desde lo futbolístico- para el club.

En medio de ese contexto, volvió Leandro Paredes, se renovaron contratos, hubo buenas ventas y se logró un superavit con record histórico.

El desafio para este año sigue siendo el Torneo y, de su mano, la clasificación directa a la Copa Libertadores. Boca "necesita" disputar la mayor competencia continental en 2026.

Boca además suma la incertidumbre de qué ocurrirá con el sucesor de Miguel Ángel Russo, el entrenador fallecido semanas atrás.

A mas de un año del regreso de Marcelo Gallardo, River plate tuvo en las últimas semanas la eliminación en la Copa Libertadores y en la Copa Argentina. También sumó derrotas en la Liga Profesional que lo llevaron a perder la punta de su grupo.

Mas allá de clasificar en el Torneo, y ganarlo -junto a un lugar a la próxima Libertadores- las Elecciones son la gran protagonista del cierre de año.

Los comicios son mañana y se espera una convocatoria histórica. Jorge Brito finaliza su mandato pero igualmente ganaría el Oficialismo con Stefano Di Carlo.

Luego de llegar a Semis de Copa Libertadores y a Cuartos de la Copa Argentina, el equipo de Gustavo Costas intentará clasificar a la siguiente fase del Torneo Clausura.

En la tabla general está en zona de Sudamericana. Un título del torneo local no significaría solo una nueva estrella, sino también un pasaje a la Libertadores 2026. En el balance, de los cinco grandes fue el que mas lejos llegó en el ámbito internacional.

En esta cuadra de Avellaneda la situación es muy distinta: Independiente está último en el Grupo B, arrastra problemas económicos, dirigenciales y una suspensión de Conmebol luego de los hechos de violencia contra la U de Chile.

Su técnico, Gustavo Quinteros, asumió en septiembre pasado y su gran desafio es lograr un proyecto a largo plazo que esté acompañado por la paciencia de los hinchas.

La crisis institucional y económica de San Lorenzo también es compleja. La última novedad del conflicto político es que Marcelo Moretti fue citado a indagatoria por presunta administración fraudulenta.

Los hinchas se han manifestado en varias ocasiones contra el presidente y continúa el reclamo para un llamado a Elecciones.

Desde lo futbolístico, hoy estaría clasificando a la segunda etapa del torneo y en la tabla anual lograría el pasaje a la Sudamericana.