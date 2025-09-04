El 16 de diciembre de 1974, Sui Generis lanzó su álbum más osado y vanguardista. Pequeñas anécdotas sobre las instituciones reunía un puñado de piezas que ponía el foco sobre diversos estamentos de la sociedad. “Música de fondo para cualquier fiesta animada” señalaba la corrupción judicial, “Pequeñas delicias de la vida conyugal” se mofaba de las convenciones impuestas por el matrimonio y “El show de los muertos” retrataba la violencia paraestatal de aquellos tiempos convulsionados. La placa había sido publicada por Talent, un subsello de la compañía Microfón. La empresa, dirigida por Mario Kaminsky, ejerció un férreo control durante su proceso de gestación. Charly García fue obligado a reescribir las letras de cinco de los nueve temas de la entrega. Jorge Álvarez, empresario editorial, discográfico y productor del grupo, sacó del disco dos canciones que apuntaban a la policía y al ejército: “Juan Represión” y “Botas locas”. El pianista debió, de apuro, reemplazarlas por otras. El trabajo, cercenado y censurado, se transformó en una obra fragmentada y críptica. Su complejo alumbramiento comenzó a hacer mella en el ánimo del conjunto.

El descomunal éxito de los elepés Vida y Confesiones de invierno -con piezas de la talla de “Canción para mi muerte”, “Dime quien me lo robó”, “Rasguña la piedras” y “Bienvenidos al tren”- transformó a Sui Generis en uno de los números más populares del rock vernáculo. Charly García y Nito Mestre ya habían atiborrado las instalaciones del Teatro Astral, del Teatro Ópera, del Teatro Coliseo y del Teatro Gran Rex. El poder de convocatoria de la dupla era el fruto de años de trajinar los más variados escenarios. Fue Álvarez quien los había conminado a tocar en todos lados. Desde una fiesta privada, en una zona residencial, hasta un club social de una barriada obrera. “Nos dijo: ‘hagan de cuenta que son putas, allí adonde les paguen tienen que ir’”, recuerda Nito hoy, en las vísperas de la presentación de esta noche en el Teatro Opera que celebra los 50 años de la consecuencia final de todas esas presiones: el Adiós Sui Generis en el Luna Park. En ese entonces, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Echenagucía, en Gerli; la Confitería Burbujas de Lomas de Zamora; el Centro Asturiano de Vicente López;, la Facultad de Derecho, de la Universidad de Buenos Aires; y los colegios Carlos Pellegrini e Hipólito Vieytes fueron algunas de las estaciones de una travesía tan singular como épica.

Las flamantes canciones de Sui Generis estaban influidas por grupos como Yes, Genesis y King Crimson. García –munido de un piano eléctrico, un sintetizador monofónico, otro polifónico y un clavicordio eléctrico– se zambulló en el rock progresivo. La complejidad de la propuesta obligó al dúo a transformarse en cuarteto. El bajista Rinaldo Rafanelli y el baterista Juan Rodríguez aportaron las dosis necesarias de virtuosismo y potencia que la nueva etapa requería. La formación ostentaba una cargadísima agenda de conciertos. El circuito laboral, sin embargo, presentaba limitaciones. “Recorríamos Capital Federal, localidades del conurbano bonaerense y ciudades como Santa Fe y Córdoba”, cuenta Mestre. “Llegar al resto del país, por aquél entonces, era una utopía”. A las barreras logísticas se sumaban inconvenientes técnicos. “Al carecer de monitores de escenario, dependíamos de los anticuados sistemas de amplificación de cada lugar”, sostiene. “Mientras la banda sonaba fuerte, y el público cantaba a los gritos, yo me sentía frustrado por no poder escucharme”, confiesa. La situación amenazaba con perpetuarse. “Si no hacés diez shows por semana, no tenés ni para comprarte una púa”, se lamentaba García en el número 63 de la revista Pelo.

El domingo 13 de julio de 1975, Sui Generis actuó en el Teatro Astral. En el recital, anunciado para las 11 de la mañana, los músicos recorrieron parte de su discografía y presentaron novedades como “Alto en la torre” y “Fabricante de mentiras”. La cita matutina estaba planeada para asegurar la concurrencia de púberes, franja etaria que seguía con devoción al conjunto. Sin embargo, las malas condiciones climáticas mermaron la habitual convocatoria. A los típicos problemas de sonido se sumó un obstáculo inusual: Rafanelli cortó dos cuerdas de su bajo. Ante escaso público, y con el combo disminuido en sus posibilidades, las canciones lucieron desacopladas y sin brillo. El fallido concierto podría haber pasado a la historia como apenas una anécdota. No obstante, fue la gota que rebalsó el vaso. “De allí, nos fuimos todos a comer un asado. Durante el almuerzo decimos, de común acuerdo con Charly, separarnos”, rememora Mestre.





Pelo, en su número 62, dio a conocer la infausta primicia. “Aún en la cumbre Sui Generis pone fin a su carrera”, señalaba el título del artículo. La publicación definía al grupo “como uno de los más representativos y populares” de la escena rockera local. Celebraba que la disolución se producía “sin necrosis” y anticipaba la posibilidad de “un gran recital de despedida en el Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires”. “La iniciativa fue de Álvarez, quien nos dijo que debíamos terminar a lo grande”, señala NIto. El productor planificó el desembarco en el estadio, gestionó la realización de una película para documentar el evento y organizó su grabación con vistas a la edición de un álbum doble.

La noticia de la separación se extendió como un reguero de pólvora. El conjunto cerraría su historia, en el mítico recinto, el 5 de septiembre. Las entradas –en venta en Casa América, comercio de instrumentos musicales ubicado en Avenida de Mayo 959– se agotaron a los pocos días. La extraordinaria demanda impulsó la planificación de un segundo concierto a realizarse en la misma fecha, a las 23.

El enorme desafío sacó a Sui Generis de su estado de apatía. “Nos propusimos volver a sonar bien. Entonces, organizamos una estricta rutina de ensayos con cuatro encuentros semanales”, precisa Nito. “La separación nos había revitalizado”. Con la energía renovada, el cuarteto se presentó en el Teatro Radio City de Mar del Plata. En el recital, llevado a cabo el 23 de agosto, entregó inspiradas relecturas de “Tango en segunda” y “Amigo vuelve a casa pronto”. Charly y Nito, acaso como un guiño a los viejos tiempos en dueto, hasta ofrendaron una versión de “El fantasma de Canterville”. La pieza formaba parte del repertorio de Porsuigieco, proyecto encarado junto a León Gieco, Raúl Porchetto y María Rosa Yorio. En ese reportaje de Pelo, el tecladista garantizaba un final apoteósico en el Luna Park. “Los conciertos serán los mejores que hayamos dado nunca. Es como dos amantes que se reúnen por última vez y se entregan totalmente porque saben que ya son libres y no existe otro compromiso que ese instante. Ese será, sin duda, el éxtasis final”, prometía.

Ante un Luna Park abarrotado, Wilmar Caballero tomó el micrófono. El periodista -conductor de Alternativa, célebre programa musical emitido por Radio Antártida– leyó un texto escrito por León Gieco para la ocasión. Luego, los artistas ocuparon el centro de la escena. Una ajustada entrega de “Instituciones”, con guiño piazzolleano incluido, abrió la ceremonia. Tras el golpe inicial, otro impacto. “Cuando ya me empiece a quedar solo” donde el tecladista imaginaba su vejez con precisión fotográfica. Además de sus clásicos, Sui Generis ofreció piezas destinadas a un futuro álbum (Ha sido) que jamás se concretaría. Entre ellas, “Bubulina” y “Nena”: la primera sería registrada por Charly con La Máquina de Hacer Pájaros, la segunda (bajo el nombre de “Eiti Leda”) la plasmaría junto a Seru Giran.

La grandilocuencia del rock sinfónico se hizo presente en la versión -¡27 minutos!- de “Un hada, un cisne” con sus módulos sonoros oscilantes entre el vals y el jazz. También en “La fuga del paralítico”, portentoso instrumental en el que el pianista hasta citó el riff del “Hey Bulldog” beatle. El momento intimista llegó con la conmovedora “Confesiones de invierno”. El cuarteto se dio el gusto de tocar “Botas locas” aunque solo en la segunda función. Los músicos, un mes antes, habían sido detenidos en Uruguay por interpretarla -en el cine Princess Theatre de Montevideo- y decidieron jugar esa carta cerca del final de la noche. Otro hito fue el regreso de “Canción para mi muerte”, ausente de los conciertos desde hacía más de un año. El cierre llegó con la redentora “Rasguña las piedras” y el atrevido “Blues del levante”.





Durante ambos recitales, el conjunto desplegó todo su arsenal técnico. García contó con un piano de cola, otro eléctrico -Fender Rhodes 88– dos sintetizadores (un Minimoog y un ARP String Ensemble) y un clavinet. Mestre pulsó una guitarra acústica Martin, gentileza de Alejandro De Michele de Pastoral. El sistema de luces fue cedido por Los Jaivas y parte del equipo de sonido lo facilitó Alas. Aún con semejante despliegue, los intérpretes debieron lidiar con una serie de dificultades. “Como no teníamos monitores de piso, girábamos levemente las columnas de parlantes que teníamos a los costados del escenario para poder escucharnos”, devela Nito. “Pero cuando el público cantaba muy fuerte, ese recurso no servía de nada”, admite. El vocalista fue tomado por dos micrófonos, uno destinado a la audiencia y el otro asignado a la grabación de los discos en vivo y la película. “Si pedía más volumen para mi voz podía generar acoples y arruinar los registros. Entonces, agudizaba la concentración para intentar oírme y cantar de la mejor manera posible”, relata.

Los conciertos Adiós Sui Generis produjeron un impacto sin precedentes. Semanarios de actualidad, como Antena y Gente, cubrieron el evento. El primero, azorado, se preguntó: “¿Y a este fenómeno social quien lo explica?”. Los diarios también documentaron la despedida. La Razón y El Cronista Comercial no escatimaron elogios. Clarín, en tanto, se concentró en el desempeño del tecladista. “Raramente se encuentra tan crepitante imaginación para tomar un cauce, abandonarlo, regresar parcialmente a él como un movimiento de espiral, multiplicar las variantes rítmicas alternando los tiempos de apoyo, las síncopas y los saltos armónicos y, finalmente, desembocar en un gran cauce melódico que no necesita del énfasis para ser una culminación sonora. En esos pasajes de Carlos García (sic) el recital alcanzó su mejor punto”, afirmó el matutino. La Opinión, a través de la pluma de Roberto García, lanzó un interrogante: “¿Qué figura en Buenos Aires puede convocar a 30.000 personas?”. La revista Pelo, exultante, fijó en 36.000 al número de asistentes. La publicación calificó al grupo como el “más importante que haya tenido alguna vez la Argentina”.

Tras aquella noche gloriosa, el cuarteto comenzó una gira por el interior del país. El viernes 12 de septiembre tocó en la ciudad santafesina de Rosario. Los afortunados espectadores de las dos funciones realizadas en el Teatro La Comedia presenciaron un instante irrepetible, la versión de “Confesiones de invierno” que García regaló con su piano eléctrico Fender Rhodes. Al día siguiente, en tierras cordobesas, el combo recaló en Banzai un boliche de la localidad de Saldán. El domingo 14, en la capital de la provincia, desbordó las instalaciones del Club Juniors. “Después de esos conciertos, terminamos de tomar conciencia de nuestro poder de convocatoria”, manifiesta Mestre. “Incluso consideramos la posibilidad de seguir”.

Luego, el conjunto inició el tramo patagónico del periplo. El viernes 20 actuó en la Confitería Géminis de la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia. El sábado 21 y domingo 22, ya en Santa Cruz, realizó dos presentaciones en Caleta Olivia. La primera en el Centro Catamarqueño y la segunda en el Club Estrella Norte. “Tocamos muertos de frío, ante un puñado de personas, en un galpón con techo de chapa”, detalla Nito respecto a ese último recital. Después de esos shows, la destrucción de la mayoría de los instrumentos, producida por el vuelco de la camioneta que los transportaba a través de una empinada ruta sureña, terminó con la idea de postergar la despedida.

En noviembre de 1975 se lanzaron dos álbumes con gran parte de los conciertos del Luna Park. En septiembre del año siguiente -ya bajo la dictadura– se estrenó el film sobre aquella gesta. Dirigida por Bebe Kamin, la película fue rotulada por el Ente de Calificación Cinematográfica como prohibida para menores de 18 años. De esta manera, la mayoría de los seguidores del grupo no pudo revivir el ritual que había celebrado. Los represores, sin embargo, fallaron en su cometido. El Adiós Sui Generis legitimó ante propios y extraños la existencia de una nueva canción urbana. Esas piezas inoxidables que Mestre recreará esta noche llegaron hasta nuestros días gracias a un amoroso trasvasamiento generacional. “La cantan los padres, sus hijos y nietos”, declara el vocalista con indisimulable orgullo. “La mediocridad, para algunos, es normal. La locura es poder ver más allá”, sentenciaban Charly y Nito en una de sus tantas perlas. Tenían toda la razón.







