La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) falló este jueves en contra de Independiente, por los incidentes del pasado miércoles 20 de agosto ante la Universidad de Chile por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y determinó la descalificación del equipo de Avellaneda. En consecuencia, el equipo chileno avanzó a la siguiente instancia del certamen.

Tras la audiencia del martes en la sede de Luque, en Paraguay, el ente regulador del fútbol sudamericano comunicó el fallo de los lamentables episodios de violencia vividos en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini y decidió que Independiente quede fuera de la competencia.

Asimismo, el organismo determinó que el equipo rojo deberá jugar siete partidos a puertas cerradas en torneos internacionales.

(Adelanto)