Con un fuerte aumento en las expectativas del nivel de las tasas de interés, por lo menos hasta fin de año, y de la cotización del dólar en el mismo período, las proyecciones de consultoras, centros de investigación y entidades financieras que participaron del relevamiento mensual del Banco Central reflejaron marcadas diferencias con respecto a sus opiniones del mes anterior.

El relevamiento de expectativas de mercado (REM) realizado por la autoridad monetaria entre el 27 y 29 de agosto, publicado este jueves, señala que en promedio se estimó una inflación del 2,1 por ciento para agosto y 1,8 en septiembre. En julio, las proyecciones de aumento del IPC para esos mismos meses habían sido del 1,8 y 1,7 por ciento, respectivamente.

Sin embargo, las diferencias más sensibles se observan en las proyecciones de tasa de interés y tipo de cambio. El Banco Central releva las expectativas de entidades y consultoras sobre la tasa de interés mayorista (TAMAR) esperada, correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo de 1.000 millones de pesos o más a pagar por bancos privados.

En el presente informe, se observa que el promedio de respuestas fijó esa tasa anual en el 54,8 por ciento para septiembre y 51,7 por ciento para octubre. Estos valores representan un aumento de expectativas en la tasa de interés de 22 puntos en el primer caso y de 20 puntos en el segundo. Vale referir que dichas expectativas de tasas de interés anual resultan una vez y media más alta que la tasa de inflación anual esperada por los mismos centros de investigación (20,9 por ciento en promedio).

En lo referido al tipo de cambio mayorista, las respuestas de las diez consultoras con mayor nivel de acierto en el pasado (Top 10), marcan una expectativa de valor promedio para septiembre de 1366 pesos, que treparía a 1392 pesos (+ 1,9%) en el promedio de octubre. Con respecto a las proyecciones de esas mismas consultoras un mes antes, se observa un aumento del valor esperado del dólar de 32,60 pesos para septiembre y de 34,70 pesos para octubre.

La diferencia, con respecto al pronóstico del mes anterior, se amplía a 64,10 pesos en noviembre y 95,20 pesos en diciembre. El valor mayorista promedio esperado para la divisa estadounidense por el Top 10 es de 1439 pesos para noviembre y 1484 pesos para diciembre, con saltos del 3,4 por ciento en noviembre y 3,1 por ciento en diciembre.

Con respecto a las proyecciones de nivel de actividad, se observa que mientras que un mes atrás se esperaba un aumento del 0,4 por ciento en el tercer trimestre con respecto al segundo, en la encuesta de fines de agosto los participantes del relevamiento estiman una caída del 0,3 por ciento.

Otro dato sensible en el que las consultoras, centros de investigación y entidades financieras ajustaron a la baja sus expectativas, es el del comercio exterior. En el caso de las exportaciones, las proyecciones del Top 10 señalan para septiembre un valor total de 7054 millones de dólares, valor que resulta inferior en 23 millones al previsto un mes antes. Pero en cuanto al pronóstico para octubre, la diferencia es mucho mayor, ya que el nuevo relevamiento indicó un nivel de exportaciones esperado (en promedio) de 7087 millones de dólares, cifra inferior a la pronosticada en la encuesta anterior en 114 millones. Un ajuste a la baja del 1,6 por ciento.

Con respecto a las importaciones, también se observa un cambio de proyecciones, aunque en este caso el recorte es mayor para noviembre y diciembre. Para el penúltimo mes del año, el Top 10 de consultados estima compras al exterior por 6169 millones de dólares, 69 millones menos que lo proyectado un mes antes. Para diciembre, se estimaron importaciones por 5852 millones, pronóstico que baja la proyección anterior para el mismo mes en 125 millones (-2 por ciento).







