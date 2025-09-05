Tras el fallo de la Conmebol de este jueves, en el que decidió eliminar a Independiente de la Copa Sudamericana luego de los graves incidentes en el partido ante Universidad de Chile, el Rojo emitió un durísimo comunicado en sus redes sociales para “manifestar su más enérgico repudio frente a la decisión dictada". Apuntan directamente al presidente Alejandro Domínguez y le exigen que elimine toda referencia al club del Museo de la Conmebol y le restituya los elementos entregados.

En el escrito, el club hace énfasis en que la Conmebol beneficia a la Univerisidad de Chile por ser una Sociedad Anónima Deportiva "orientada a la rentabilidad y la especulación empresarial", en contraste con Independiente que es una institución social y deportiva sostenida por sus socios "que representa la esencia del fútbol sudamericano".

"Esta resolución no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros", asegura el club de Avellaneda.

El duro comunicado de Independiente contra la Conmebol. Imagen: redes sociales.





Por otro lado, sostiene que esta decisión "sienta un precedente nefasto", ya que "un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en la cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como premio la clasificación desde un escritorio".

Para Independiente, con esta resolución "la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final". Desde el Rojo citan las palabras del propio Alejandro Domínguez, cuando el paraguayo declaró que "el fútbol no se gana con piedras ni agresiones; lo ganan los jugadores en la cancha".

El duro comunicado de Independiente contra la Conmebol. Imagen: redes sociales.





Pero el comunicado no solo se queda en repudio al fallo, sino que va más allá y le exige a la Conmebol que elimine toda referencia del club de su Museo mientras Domínguez sea presidente y que restituya de manera inmediata todos los elementos entregados por la institución. "No admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles", aseguran.

"El fallo emitido es una afrenta al espíritu del deporte, una violación a su propio reglamento y un insulto a la memoria de millones de hinchas que construyeron la grandeza de este continente con sacrificio y pasión", añaden desde el Rojo.

El fallo de Conmebol

La Conmebol eliminó este jueves a Independiente de la Copa Sudamericana y lo sancionó con 7 partidos sin público, prohibición de asistencia de su público en los próximos siete encuentros en condición de visitante y dos multas económicas que alcanzan los 250 mil dólares.

La resolución también recayó sobre la Universidad de Chile, que deberá cumplir con idéntico castigo de puertas cerradas (siete partidos de local y siete de visitante) y multas por un total de 270 mil dólares. Pero los chilenos seguirán en la Copa Sudamericana y en cuartos de final enfrentarán a Alianza Lima de Perú.

