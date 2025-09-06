Esta tarde habrá fútbol en el Gigante de Arroyito y se planificó un operativo policial especial, pero no juega Central. El estadio canaya será la sede donde Vélez y Central Córdoba de Santiago de Estero pondrán en juego desde la 16 la Supercopa. El Ministerio de Seguridad de la provincia informó de cortes de tránsito que habrá en los alrededores del estadio y la vigilancia sobre los hinchas que llegarán provenientes de Buenos Aires y Santiago de Estero.

Las autoridades del Ministerio de Seguridad dieron detalles ayer del operativo que tendrá lugar esta tarde en el Gigante con motivo de la disputa de la Supercopa entre Vélez y Central Córdoba a partir de las 16. “Se diagramó un operativo similar al que se realiza cuando se reciben dos públicos distintos y de provincias diferentes. Está todo dispuesto para que salga prolijo y para que la gente pueda disfrutar de la ciudad y de nuestra provincia”, aseguró el coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, Gustavo Velázquez. “El Gigante no va a estar habilitado al cien por ciento porque se hacen pulmones en las plateas. Las populares sí estarán disponibles para ambas parcialidades”. Para el encuentro de hoy se pusieron a la venta 12 mil populares y 4 mil plateas por equipo y habrá venta en las boleterías del estadio.

Respecto a la llegada de los hinchas, habrá custodia para los micros de Vélez que arribarán desde la autopista a Buenos Aires, al igual que para el público de Central Córdoba, que accederá por la autopista a Córdoba. Y por eso los cortes de tránsito comenzarán a las 12 en las inmediaciones del Gigante. “En este tipo de eventos la seguridad en la ciudad no se resiente en absoluto””, aclaró el subdirector de Policía, Roberto Sandoval.