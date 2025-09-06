La semana que viene tendrá lugar la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento y ya se pusieron a la venta las entradas para presenciar las competencias que animarán más de tres mil atletas que se darán cita en la ciudad. Las otras sedes serán Santa Fe y Rafaela.

Los Juegos comenzarán a disputarse el martes y las competencias se desarrollarán todos los días en diversos escenarios, aunque la mayoría están emplazados en el parque de la Independencia. Las entradas pueden adquirirse de manera online a través del sitio oficial del evento: www.jadar2025.com. El cronograma deportivo incluye 55 disciplinas olímpicas y paralímpicas. Los valores comienzan en 3 mil pesos. En tanto que la entrada será gratuita para presenciar las disciplinas que tendrán lugar en la subsede de Central en el Cruce Alberdi, el Club Universitario, Plaza de las Ciencias y Huracán, como así también al Fan Fest que se montará del martes al domingo de 8 a 20 en Oroño y 27 de Febrero.