El diputado bonaerense y líder de La Cámpora, Facundo Tignanelli, cuestionó al gobierno de Javier Milei y valoró el proceso de unidad dentro del peronismo, que le permitió a Fuerza Patria imponerse con contundencia en las elecciones de la provincia de Buenos Aires este domingo.

“El Gobierno propuso como consigna ‘kirchenrismo nunca más’ y decidieron nacional la elección y polarizar con el último registro de vivir bien que tenía la mayoría del pueblo argentino”, afirmó en declaraciones a la 750.

Frente a esto, dijo que “el pueblo rechazó de manera contundente esa propuesta”. ¿Por qué se llegó hasta este punto? Según él, porque el Gobierno “vive en una burbuja y se cree su propia mentira”.

“Es la única sensación que da. Si no, no se comprende que alguien que tiene la investidura del Presidente considere que ir a agredir a las personas no obtenga el resultado que obtuvo el domingo”, justificó sobre Milei.

Luego, dijo que de cara a las elecciones de octubre “la expectativa que tenemos es que el resultado se sostenga y mejore". "Y todos tenemos que trabajar para ese resultado”, se esperanzó.

“El desdoblamiento fue un resultado anticipado de la elección nacional. Si en octubre son los mismos números, estaríamos en 19 diputados, que no es poca cosa”, añadió, en tanto, sobre la composición del Congreso.

Esto se debe a que serían cuatro diputados más que ahora por Buenos Aires, la cantidad justa que hacían falta en la oposición para lograr leyes claves como, por ejemplo, sostener el aumento a los jubilados.

“Y es importante que esto se repita, porque es el Congreso en donde se le pone el freno a Milei”, añadió, dejando en claro una de las piezas comunicacionales centrales de la oposición frente a las campañas de medio término que hay por delante.

Finalmente, sobre este mismo tema, reflexionó: “Hace falta un Congreso que represente fidedignamente lo que el pueblo vota. El principal problema que tuvimos en este año y medio de Gobierno es que tenían minoría en ambas cámaras y sacó leyes muy polémicas y sostuvo decretos”.