La sección de Psicología de Página 12, que lleva más de tres décadas dedicada a la reflexión y divulgación de este saber, reunió a sus hacedores en un encuentro inédito en el mundo psi: más de cuarenta psicólogos y psicoanalistas de diversas corrientes y orientaciones se dieron cita para intercambiar sus experiencias en torno a los aportes que brindan a lectores y lectoras cada jueves en este diario. Son especialistas en salud mental que forman parte de este espacio a través de sus textos y el análisis de la realidad social y política con una mirada psi. El objetivo del encuentro fue generar un vínculo más estrecho que, a veces, por la urgencia periodística del día a día, resulta dificultoso. Y expresar además el agradecimiento por parte del diario a quienes con sus aportes enriquecen la lectura cotidiana de la realidad. Los y las profesionales que respondieron a la convocatorio brindaron sus expresiones en una charla colectiva y distendida, que tuvo momento serios, íntimos y hasta graciosos.

La cita fue en San Abasto Subterráneo Cultural, donde los asistentes fueron agasajados por la directora de Página 12, Nora Veiras, y el editor de Psicología y de la sección Sociedad, Andrés Osojnik, en una reunión que contó con el humor inteligente y psi de Rudy.

Osojnik arrancó explicando el sentido y los objetivos de la convocatoria, al señalar que muchas veces los vínculos y el ida y vuelta de la agenda periodística de la sección están mediatizados por la tecnología, por lo que resultaba imprescindible un encuentro presencial. "Me parece que es bueno y necesario conocernos, reconocernos, vernos las caras, ponerle el cuerpo a esta relación que venimos sosteniendo desde hace tiempo", explicó el editor. También se refirió a la "época difícil y complicada actual". "Ustedes lo escriben permanentemente: vivimos una era de ruptura de lazos sociales, de resquebrajamiento de los vínculos en la sociedad. Y entonces, desde este lado del pensamiento muchas veces asistimos azorados a esta realidad que nos desconcierta y nos quedamos con la pregunta de qué hacer, cómo salir de este embrollo, de este atolladero en el que estamos, en el que nos metieron. Y creo que desde lo pequeño, desde lo micro, ésta es una forma posible: juntarse, estrechar vínculos, establecer redes entre nosotros", planteó Osojnik.

Luego se refirió al "objetivo fundamental de esta convocatoria": el de expresar el agradecimiento "por los aportes que ustedes hacen cotidianamente en la sección de Psicología del diario Página 12". Osojnik recordó que se trata de "un espacio único en su tipo porque no hay otro medio de comunicación, otro diario que tenga, desde hace tanto tiempo, un lugar específico y fijo para la divulgación de las temáticas vinculadas con la psicología y el psicoanálisis". "Un espacio que se fue consolidando con el tiempo y que, si algún valor ha llegado a tener, es absolutamente por mérito de ustedes --les expresó a los asistentes--. Y esto no es una forma de decir, no es una frase de compromiso, sino que lo creo firmemente y lo sostengo. Creo que a esta altura está superada la discusión de si el psicoanálisis debe o no salir de los consultorios. De hecho, ustedes han salido y con sus miradas y reflexiones aportan a la discusión pública". "Quiero instarlos a que sigan adelante con sus aportes, a que sigan jerarquizando este espacio, a que sigan brindando contenidos de alta densidad", propuso Osojnik, en sentido de agradecimiento.

En el panel, Andrés Osojnik, Nora Veiras y Rudy. (Foto Adrián Pérez).





Nora Veiras tomó luego la palabra y brindó sus recuerdos del surgimiento de la sección Psicología. "Fue una compañera que ya no está entre nosotros, la periodista y psicóloga Claudia Selser, quien empezó a pensar la posibilidad de un espacio fijo donde estuviese la reflexión desde la mirada profesional de los psicólogos con el anclaje en los temas cotidianos. Después, Claudia se fue del diario, quedó Pedro Lipcovich, otro compañero que estuvo a cargo de Psicología durante muchísimos años hasta que se jubiló. Desde entonces, está Andrés, que, además de estar a cargo de la sección Sociedad del diario, heredó Psicología", dijo Veiras.

La actual directora recordó que, en su momento, fue Ernesto Tiffenberg quien dio el aval desde la dirección del diario para que esta sección tuviese un espacio fijo los jueves. Veiras se refirió también a los presentes: "Este maridaje que hacen tan bien ustedes de analizar lo que sucede desde criterios psicoanalíticos es realmente un aporte que hace también a la marca del diario, en el mejor sentido de la expresión, de lo que implica ser un mojón de identificación, de complicidad con el lector, de saber que esta mirada va a estar en Página 12".

Luego fue el momento de la intervención de Rudy, quien le puso su sello al encuentro con un monólogo que combinó el humor con la política a través de una técnica del psicoanálisis como lo es la asociación libre de ideas. Fue un momento de mucha complicidad no solo en las risas, sino también en la coincidencia del pensamiento, que todos disfrutaron y compartieron con el humorista.

El humorista Rudy en su monólogo psi. (Foto Adrián Pérez).





También habló Martín Smud, psicoanalista, colaborador del diario y propietario de San Abasto Subterráneo Cultural, quien brindó el espacio para que el encuentro tuviera la calidez de un hogar.

También participaron dos analistas habituales que escriben en la sección Psicología. Uno de ellos, Cristian Rodríguez, se refirió a la relación que tiene con la lectura y también como partícipe de Página/12. "Me prometí hoy no decir frases de Lacan, pero no pude evitar señalar que somos libres en la estrategia y la táctica, no así en la política. Y creo que, de alguna manera, nuestra práctica es una práctica social. Quienes trabajamos con pacientes y también quienes estamos en el recorrido profesional somos todos lectores de Página. Y ser lectores de Página/12 es también leer algo que tiene que ver con el original y con el origen, que es el origen de la democracia en Argentina", comentó Rodríguez. Refiriéndose a cuando escribe en la sección Psicología, el analista citó una frase de Enrique Pichon-Rivière: Trabajar con lo siniestro hasta transformarlo en algo maravilloso. "Creo que, de alguna manera, junto con la densidad de la que Andrés hablaba en el contenido de los textos, también está esta voluntad de ofrecer a los lectores una escritura, un testimonio de esa transformación de lo siniestro a lo maravilloso. Por eso es que es una sección que está tan comprometida con todos los advenimientos de las nuevas leyes y del Estado de Derecho en Argentina", subrayó Rodríguez.

También habló Sergio Zabalza: "Yo estoy muy agradecido por lo que se publica por supuesto, pero también por lo que es la sección Psicología, por todo lo que aprendo. Y es una opinión absolutamente personal que hoy por hoy las escuelas de psicoanálisis no están a la altura de la época de lo que está sucediendo. Hay un silencio ominoso. Y, sin embargo, los psicoanalistas estamos despiertos, escribimos, hacemos y tenemos este milagro que es Página/12 y la sección Psicología". El doctor en Psicología comentó que conoce gente que vive en Europa y en Estados Unidos que "está esperando el día jueves para ver qué pasa y qué decimos los psicoanalistas". "Es impactante que podamos contar con esto", subrayó. "Y esto tiene que ver con el acervo simbólico porque el psicoanálisis es uno de los ejes que constituyen nuestra subjetividad en un país como el nuestro, donde el psicoanálisis y la psicología forman parte del sentido común. Y que tengamos un diario como Página /12 es ya bastante impactante, pero encima que tenga una sección de Psicología con este nivel, es para apropiarnos", se entusiasmó Zabalza.

Un párrafo aparte merece lo que siguió después: casi todos los presentes --desde Nora Merlin a Martín Alomo, desde Sebastián Plut a Carolina Dome, desde Silvia Ons a Luis Hornstein, pasando por un video de Jorge Alemán, que no estaba en Buenos Aires, brindaron sus apreciaciones sobre lo que significa escribir en la sección Psicología, el valor del encuentro en este momento del país, y sobre todo de la posibilidad de poder expresarse con total libertad en un medio desde la mirada profesional pero también sin renunciar a los ideales que forman una subjetividad. Fue un momento que ganó en intensidad a medida que se iban sumando voces. Para ese momento de la noche, en las paredes del San Abasto Subterráneo Cultural rebotaba algo tan necesario para la vida en comunidad: el intercambio de emociones colectivas que le dieron alma al encuentro.





Los y las profesionales de la salud mental que asistieron al encuentro fueron Adelfa Jozami, Alejandro del Carril, Alicia Hartmann, Andrea Vázquez, Beatriz Janin, Carolina Dome, Cintia Ini, Clara Schor Landman, Claudia Lorenzetti, Claudia Messing, Claudio Boyé, Cristian Rodríguez, Diana Litvinoff, Florencia González, Gisela Untoiglich, Gustavo Bertran, Isabel Mansione, Jacquie Lejbowicz, Joaquina Prieto, Lila María Feldman, Luis Hornstein, Luis Vicente Miguelez, Marcos Vul, María Cristina Oleaga, Martín Alomo, Martín Smud, Mirta Itlman, Monika Arredondo, Nora Merlin, Oscar De Cristóforis, Osvaldo Rodriguez, Sebastián Plut, Sergio Zabalza, Silvia Ons, Silvia Sisto, Susana Toporosi, Tomás Grieco y Yago Franco.