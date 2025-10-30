Maximiliano Pullaro participará este jueves de la reunión convocada por Javier Milei en Casa Rosada. El presidente lanzó la convocatoria a los gobernadores “dialoguistas” que firmaron el Pacto de Mayo, con el objetivo de comenzar a tejer los primeros acuerdos de cara a las reformas laboral, penal e impositiva que busca impulsar para el segundo tramo de su gestión. El gobernador santafesino definió su asistencia luego de una reunión vía zoom con sus pares de Provincias Unidas, este miércoles al mediodía. Antes había adelantó su postura en una rueda de prensa: “Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y todas las reformas que hay que llevar adelante, como la laboral y la impositiva”. En ese marco, Pullaro también se reunió a su gabinete para trazar un balance de las elecciones legislativas nacionales en la provincia, donde la lista de la vicegobernadora, Gisela Scaglia, quedó relegada al tercer lugar.

Luego de la victoria electoral de La Libertad Avanza, y con la intención de mostrar un gobierno más abierto al diálogo, Milei se reunirá con gobernadores este jueves por la tarde en Casa Rosada. La invitación se cursó a los gobernadores “dialoguistas” que firmaron el Pacto de Mayo, el año pasado. El objetivo del encuentro es comenzar a tejer acuerdos que le permitan al gobierno nacional avanzar en el Congreso con tres reformas que consideran clave para su gestión: la reforma laboral, la reforma penal y la reforma impositiva.

En principio se descuenta la participación de los mandatarios aliados al gobierno, como Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Pero la invitación se hizo extensiva a los gobernadores que forman parte de Provincias Unidas, el espacio que integra Pullaro. Entre ellos, Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) e Ignacio Torres (Chubut). El resto de los gobernadores también fueron convocados, a excepción de los opositores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

En ese marco, Pullaro definió su asistencia al encuentro luego de mantener un encuentro vía zoom con sus pares de Provincias Unidas, durante el mediodía del miércoles. Desde el gobierno provincial también reconocen que hubo contactos telefónicos con Guillermo Francos, en el marco de la invitación al cónclave. El jefe de Gabinete sigue siendo uno de los interlocutores del gobierno nacional con la Casa Gris, valorado en múltiples ocasiones por Pullaro, pese a que esa relación no logró materializarse en respuestas a las demandas de la provincia en estos dos años de gestión.

La invitación del gobierno busca deslizar un gesto de apertura hacia los gobernadores, que venían reclamando una mirada más federal al gobierno. Durante el primero año de gestión, los mandatarios “dialoguistas” mostraron su acompañamiento en el Congreso dando acompañamiento a medidas como la Ley de Bases. Pero ese respaldo pocas veces fue recíproco. Los sucesivos reclamos de Pullaro por el mantenimiento de las rutas nacionales que pasan por la provincia, con decenas de reuniones que cayeron en saco roto, dan cuenta de eso. El surgimiento de Provincias Unidas, embanderada en un discurso en defensa del interior productivo, se explica en esa lógica.

Ahora el nuevo mapa que se configura en el Congreso sigue teniendo a los gobernadores como actores claves, aunque con menos peso que la semana pasada a la hora de negociar. Por eso, una de las dudas que aparece es si ese diálogo que el gobierno propone esta vez se traducirá en un guiño hacia las provincias. Por lo pronto, los mandatarios de Provincias Unidas confirmaron su participación.

Acompañamiento

Ya el domingo por la noche, desde el escenario de Puerto Norte donde salió a reconocer la derrota electoral de Provincias Unidas en Santa Fe, Pullaro dejó un mensaje en sintonía con el gobierno nacional: “Vamos a trabajar para que a la República Argentina le vaya muy bien. No nos van a encontrar en el club del helicóptero ni deseando que el país fracase. Vamos a acompañar para que nuestro país pueda crecer, siempre con una mirada en defensa de Santa Fe y del interior productivo”.

Ese apoyo se ratificó este martes por la noche, en una rueda de prensa luego de participar en la apertura de la 13º edición de la Semana Comex, un evento empresarial que se realiza en la ciudad de Santa Fe. “Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y todas las reformas que hay que llevar adelante, como la laboral y la impositiva”, dijo sobre las reformas que busca impulsar el gobierno. “Hay que bajar la carga tributaria y hay que tener mejores leyes laborales. Vamos a trabajar siempre para defender a la provincia de Santa Fe y al interior productivo”, añadió.

También en ese contexto se refirió al resultado de las elecciones en Santa Fe. “Esta es una provincia que con mucha claridad y fuerza le dice que no al kirchnerismo, y que rechaza el modelo populista de despilfarro y corrupción que se llevó adelante muchos años en Argentina”, evaluó y agregó: “Tuvimos un acompañamiento muy claro en las elecciones provinciales hace dos años atrás, luego en las constituyentes con la lista que me tocó encabezar y en las elecciones locales, donde el 76% de las localidades ganó el frente Unidos para Cambiar Santa Fe. En este caso entendieron que la herramienta para decirle que no al kirchnerismo era La Libertad Avanza”.

Reunión de gabinete

Este miércoles por la tarde, Pullaro reunió a su gabinete. Fue el primer encuentro entre los principales funcionarios del gobierno santafesino, luego de las elecciones legislativas nacionales del pasado domingo. En el gobierno provincial esperaban un mejor desempeño: Provincias Unidas terminó relegada en un tercer lugar con el 18,32% de los votos, detrás de Fuerza Patria (28,70%) y La Libertad Avanza (40,67%).

La performance electoral aparecía como uno de los temas de la agenda del encuentro. No solo por la dimensión que desde el propio gobierno le dieron a los comicios, con la postulación de la vicegobernadora, Gisela Scaglia, y la presencia permanente de Pullaro durante la campaña. Si no porque el gobierno pudo imponerse en apenas uno de los 19 departamentos de Santa Fe. Con intención de un análisis más frío, desde Unidos preparan un encuentro para la próxima semana, donde confluirán los representantes de todos los espacios que conforman la coalición de gobierno.