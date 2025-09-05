Una redada masiva en búsqueda de trabajadores indocumentados terminó con 475 detenidos, en su mayoría surcoreanos, en una planta de baterías de Hyundai-LG que se está construyendo en el estado sureño de Georgia. La operación se llevó a cabo el jueves y fue consecuencia de una "investigación penal sobre denuncias de prácticas laborales ilegales y graves delitos federales", dijo Steven Schrank, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Atlanta.

"De hecho, esta fue la mayor operación en un solo sitio en el historial de investigaciones de Seguridad Nacional", afirmó Schrank en una conferencia de prensa. Consultado por periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo que se trataba de "extranjeros ilegales y el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) solo estaba haciendo su trabajo".

Schrank dijo que los 475 detenidos en la planta de la empresa conjunta Hyundai Motor-LG Energy Solution en la localidad de Ellabell estaban "presentes ilegalmente en Estados Unidos" y "trabajando de forma ilegal". "Había una mayoría de ciudadanos coreanos entre los 475", afirmó el funcionario. En Seúl, una fuente familiarizada con el tema dijo a la agencia AFP que alrededor de 300 ciudadanos surcoreanos habían sido detenidos.

"Injustamente vulnerados"

Corea del Sur expresó su "preocupación y pesar" por la redada ante la embajada de Estados Unidos en Seúl y exhortó a Washington a respetar los derechos de sus ciudadanos. "Las actividades económicas de nuestros inversionistas y los derechos e intereses legítimos de nuestros nacionales no deben verse injustamente vulnerados en el curso de la aplicación de la ley en Estados Unidos", dijo a los periodistas el vocero del ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano, Lee Jae-woong.

De acuerdo con testigos, cientos de oficiales irrumpieron en las instalaciones de Hyundai Motor Group Metaplant America en vehículos militares todoterreno y causaron terror entre los trabajadores, lo que provocó que algunos intentaran huir. Videos publicados en las redes sociales muestran a trabajadores sorprendidos y otros corriendo e intentando saltar vallas, y al parecer algunos se fueron a ocultar en tuberías o en zonas boscosas vecinas, que estaban siendo vigiladas por efectivos de la Patrulla Estatal de Georgia.

"Por ejemplo, varias personas se toparon con un estanque de aguas residuales ubicado en el lugar y los agentes usaron una lancha para sacarlas del agua", dijeron las autoridades en un comunicado enviado tras la conferencia de prensa de Schrank. A pesar de ello, ninguna persona resultó con heridas graves, dijo el agente especial de HSI, que solo mencionó que un agente sufrió "laceraciones leves" y un trabajador al parecer tuvo un malestar debido a las altas temperaturas.

"Mensaje claro e inequívoco"

Los detenidos fueron puestos a disposición del ICE para una posible expulsión. "Estamos enviando un mensaje claro e inequívoco de que aquellos que explotan a nuestra fuerza laboral, socavan nuestra economía y violan las leyes federales rendirán cuentas", dijo Schrank. Corea del Sur, la cuarta mayor economía de Asia, es un fabricante clave de automóviles y productor de electrónica, con múltiples plantas en Estados Unidos.

Las empresas surcoreanas han invertido miles de millones de dólares para construir fábricas en Estados Unidos con el fin de acceder al mercado estadounidense y evitar las amenazas arancelarias de Trump. En un comunicado, Hyundai dijo que estaba "monitoreando de cerca" la situación en la obra de Georgia y "trabajando para comprender las circunstancias específicas".

"Al día de hoy, es de nuestro conocimiento que ninguno de los detenidos está empleado directamente por Hyundai Motor Company", señaló la empresa. En tanto, LG Energy Solution indicó que estaba "recopilando todos los detalles pertinentes". "Cooperaremos plenamente con las autoridades relevantes", agregó la empresa. La operación paralizó momentáneamente la construcción de la planta de baterías adyacente, que forma parte de una alianza entre Hyundai y LG Energy Solution.

