El ministerio de Capital Humano habilitó una línea telefónica para recibir denuncias de “adoctrinamiento en las escuelas”. Es la tercera vez que lanzan esta publicación. La cartera de la ministra Sandra Pettovello realizó una persecución política que ya afectó a cientos de docentes de todo el país. Desde el ministerio lo definen como un éxito, y han difundido un caso en un colegio de Banfield donde un docente de Literatura fue suspendido por sus dichos sobre el sufrimiento social. Para Nilda Patiño, la secretaria del La Rioja,“¡Gracias Martín Menem!”.
Promueven denunciar docentes que hablen de política
La polémica idea del "adoctrinamiento"
El Gobierno define la iniciativa como un "éxito". El caso del docente en Banfield que habló de sufrimiento social y fue suspendido.
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.