Banfield se impuso 2-1 este lunes ante Lanús en el Interzonal y se quedó con el Clásico del Sur, al cabo de la fecha 14 del Torneo Clausura.

El Taladro inició el compromiso con cierto dominio ante un Granate que, con un mix entre titulares y suplentes, demoró un poco en acomodar sus líneas.

Sobre el cuarto de hora, Losada debió esforzarse para despejar un cabezazo bombeado de Río y, tras el tiro de esquina, Bou -en plena posición defensiva- consiguió rechazar casi en la línea un punteo de Vittor.

De a poco, el conjunto de Mauricio Pellegrino, finalista de la Copa Sudamericana, fue equilibrando el juego y así fue que al arquero Sanguinetti le llegó un inesperado bochazo que alcanzó despejar de manera intuitiva.

Hasta que una buena acción de Méndez terminó en la cesión para su compañero Bruno Sepúlveda, quien primereó su marca y la salida de Losada para anotar la apertura.

En el complemento, Lanús salió a buscar el empate de la mano de Salvio, que tiró un caño y su inmediato disparo salió alto. Luego fue Bou quien probó y el balón también salió arriba del horizontal.

Pellegrino mandó más habituales titulares a la cancha; primero el peligroso Dylan Aquino y luego un testazo de Izquierdoz exigieron a Sanguinetti. Desde el banco banfileño, el DT Pedro Troglio agitaba sus brazos pidiendo una reacción ante el quedo de sus dirigidos.

La reacción llegó de inmediato y en el mejor momento de Lanús. Con la última línea granate desacomodada, Méndez habilitó de manera magistral a Rodrigo Auzmendi y el recién ingresado no perdonó. Sobre el final, el descuento de Eduardo Salvio no le alcanzó a Lanús.

La victoria mete a Banfield (20 puntos) en play-offs. Quedaron con un punto menos Belgrano de Córdoba y Tigre, que igualaron este lunes sin goles y son por ahora los últimos clasificados del Grupo A.

En tanto, Racing, Defensa y Huracán también cuentan con 19 unidades, pero peor diferencia de gol, por lo que de momento estarían relegados.