Los Pumas sufrieron una ajustada derrota por 28-24 ante Australia, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Rugby Championship, el torneo que enfrenta a las cuatro mejores selecciones del Hemisferio Sur, y que se disputó en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville.

El combinado nacional, dirigido por Felipe Contepomi, había tenido un gran comienzo de partido, consiguiendo una muy buena ventaja de 21-7 al término del primer tiempo con Mateo Carreras como principal anotador, con varios penales e incluso un try.

Parecía que Los Pumas, quienes venían de conseguir un histórico triunfo ante Nueva Zelanda en el José Amalfitani en la fecha anterior, iban a volver a cosechar una victoria que les permitiera mantenerse cerca de la primera posición en el Rugby Championship.

Sin embargo, Australia tuvo un segundo tiempo impecable y, con una amonestación a Mateo Carreras de por medio, consiguieron llegar a la igualdad al convertir dos tries.

Sobre el final del encuentro, con solo tres minutos por disputar, Los Pumas volvieron a ponerse en ventaja con un penal de Juan Cruz Mallía, pero los australianos terminaron llevándose el triunfo en el último suspiro y a puro empuje gracias al try de Angus Bell.

Este resultado le permitió a los Wallabies llegar a los nueve puntos en este Rugby Championship para ubicarse solo por detrás de Nueva Zelanda, que tiene 10. Los Pumas, por su parte, están igualados en la tercera posición con Sudáfrica (cinco unidades cada uno), incluso con la misma diferencia de puntos.

Los Pumas tendrán revancha el próximo sábado, a la una de la madrugada, cuando visiten nuevamente a Australia en el Sidney Football Stadium.

Por su parte, Nueva Zelanda le ganó a Sudáfrica y se mantiene en la primera posición. Los All Blacks consiguieron un triunfo clave y superaron por 24-17 a Sudáfrica, en el otro partido de esta tercera fecha del Rugby Championship.

Nueva Zelanda, que es la más ganadora de este torneo, se impuso en un encuentro en el que siempre tuvo una buena ventaja ante los actuales campeones del mundo y alcanzó los 10 puntos que le permite colocarse como líder.

Sudáfrica se muestra mucho más endeble con respecto al Rugby Championship del año pasado, donde arrasó con todos sus rivales, y ya no tiene margen de error si quiere defender con éxito el título. Los All Blacks y los Springboks se volverán a enfrentar el próximo sábado a la 4 de la madrugada.