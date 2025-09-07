El Festival Norestada regresa con su 14° edición y se desarrollará entre el 5 de septiembre y el 24 de octubre en salas independientes de la zona norte del conurbano bonaerense. Durante más de un mes, vecinos de Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López y el resto de la región norte podrán disfrutar de funciones teatrales para adultos, obras para todo público y propuestas breves con formato “varieté”.



Todos los espectáculos serán con modalidad a la gorra, con el objetivo de garantizar el acceso libre a las funciones y que ninguna persona quede excluida por motivos económicos, señalaron desde la organización.

El festival es impulsado por Norestada, una asociación integrada por grupos y trabajadores del teatro independiente de la Región Metropolitana Norte. Conformada de manera asamblearia, la agrupación promueve el desarrollo de la actividad teatral, el intercambio artístico y la capacitación permanente de quienes integran el sector.

“Nuestra apuesta permanentemente es al crecimiento de la comunidad en su búsqueda de una mejor calidad de vida, donde el arte y la cultura sean una herramienta fundamental para el desarrollo social e individual”, indicaron desde Norestada. Y agregaron que uno de los ejes centrales del festival es el fortalecimiento del tejido cultural en vínculo con organismos públicos y espacios locales.

Esta semana la programación será variada y accesible. El jueves a las 20hs se presentará en San Isidro Desencuentro, un desequilibrio musical, de la comunidad Vanagamba. Se trata de una obra de teatro, tango y humor que nos muestra la intimidad de una mujer. Una mujer con una vida ordenada y pulcra, pero llena de imprevistos. En el Espacio Cultural Boulogne (Lainez 1955).

El viernes tendrá lugar Presentes, en San Fernando, por Surtestimonios. A las 21hs en el Teatro Martín Fierro (Pasteur 1415, Victoria). Mientras que el sábado a las 20hs en Vicente López será el turno de Calatrava, feria de atracciones, por Espacio Artístico En Breve. Será en la Sala Cultura Argentina (Ugarte 3935, Munro).

El domingo San Fernando recibirá a El corazón del autor, por Los Hermanos Mascarpone. Será a las 20hs en Bardearte (Constitución 654). Se trata de una puesta de un solo actor en escena, basada en el cuento “El corazón delator” de Edgar Allan Poe.