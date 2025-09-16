Después de semanas de no dar la cara, el vocero presidencial Manuel Adorni retomó este miércoles su conferencia de prensa. Allí fue consultado por el escándalo de las coimas en Andis, que tiene como principal acusada a la hermana del Presidente, Karina Milei y a su mano derecha, Eduardo "Lule" Menem. En un acto fallido --o un sincericidio--, Adorni expresó: "Si hay alguien comprometido con la corrupción, ese es el Presidente". Luego, cuando fue consultado sobre la posición de Milei respecto a lo sucedido en ANDIS y los reclamos que le hacen desde el sector liderado por Santiago Caputo denominado las "Fuerzas del Cielo" para que Menem deje su cargo, indicó: "El que elige a los funcionarios de primera línea es el Presidente. Por lo tanto, no hay nadie que pueda opinar sobre eso dentro del gobierno". Añadió que Milei "tiene plena confianza en los funcionarios" aunque advirtió que esto "no quita que es respetuoso de la instancia judicial". Además, opinó que "el contenido de los audios es falso".
