Lanús consiguió un agónico triunfo como local por 1-0 ante Fluminense de Brasil, en un encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El único gol del encuentro para el conjunto de Pellegrino lo convirtió Marcelino Moreno, a los 45 minutos del segundo tiempo, y valió para adelantarse en la serie.

Con este resultado, el combinado argentino logró una importante victoria de cara a la revancha, que tendrá lugar el martes 23 de septiembre desde las 21.30 en el estadio Maracaná, y que dará a conocer al primer semifinalista del certamen internacional.