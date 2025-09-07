Los bonaerenses eligen este domingo 7 de septiembre 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales municipales y consejeros escolares. Estas últimas autoridades son responsables de la administración de los servicios educativos en cada distrito.
La provincia se divide en ocho secciones electorales, cada una con partidos que aportan legisladores a la Cámara de Diputados y al Senado provincial. La más grande es la Primera Sección, con 4,7 millones de electores, seguida por la Tercera Sección, con 4,6 millones. En total, 13,3 millones de personas están habilitadas para sufragar en 38.788 mesas, lo que equivale al 37% del padrón nacional.
La Provincia de Buenos Aires concentra más de un tercio del padrón argentino y su Legislatura define leyes que impactan en seguridad, salud, educación y presupuesto. La renovación de bancas podría reconfigurar las mayorías parlamentarias y anticipar el escenario político hacia 2027.
¿Quiénes son los principales candidatos?
Los principales candidatos que se medirán en las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires son:
Fuerza Patria
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Diego Nanni
- 3° Sección: Verónica Magario
- 6° Sección: Alejandro Di Chiara
- 8° Sección: Ariel Archanco
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Gabriel Katopodis
- 4° Sección: Diego Videla
- 5° Sección: Fernanda Raverta
- 7° Sección: María Inés Laurini
Alianza La Libertad Avanza (LLA-PRO)
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Natalia Blanco
- 3° Sección: Maximiliano Bondarenko
- 6° Sección: Oscar Liberman
- 8° Sección: Juan Osaba
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Diego Valenzuela
- 4° Sección: Gonzalo Cabezas
- 5° Sección: Guillermo Montenegro
- 7° Sección: Alejandro Speroni
Somos Buenos Aires
Candidatos a Diputados:
- 3° Sección: Pablo Domenichini
- 6° Sección: Andrés De Leo
- 8° Sección: Pablo Nicoletti
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Julio Zamora
- 4° Sección: Pablo Petrecca
- 5° Sección: Matías Balsamello
- 7° Sección: Fernando Martini
Frente de Izquierda Unidad (FIT-U)
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Jorge Núñez
- 3° Sección: Nicolás del Caño
- 6° Sección: Héctor Carlos Zaris
- 8° Sección: Laura Cano
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Romina del Pla
- 4° Sección: Luciano Roggero
- 5° Sección: Alejandro Martínez
- 7° Sección: Daniel Marín
Frente Potencia
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Ariel Bianchi
- 3° Sección: Santiago Mac Goey
- 6° Sección: Héctor Carlos Zaris
- 8° Sección: Jorge Metz
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Felix Lonigro
- 4° Sección: Andrea Passerini
- 5° Sección: Fabio Adrián Molinero
- 7° Sección: Pedro Vigneau
Nuevo MAS
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Florencia González
- 3° Sección: Juan Cruz Ramat
- 6° Sección: Paula Abal
- 8° Sección: Facundo Díaz
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Lucas Correa
- 4° Sección: Emilio Almada
- 5° Sección: Marcos Pascuan
- 7° Sección: Sofía Carneiro
Alianza Unión Liberal
Candidatos a Diputados:
- 2° Sección: Luciano Busso
- 3° Sección: Alejandro Mansilla
- 6° Sección: José Luis Giannasi
- 8° Sección: Diana Zonaro
Candidatos a Senadores:
- 1° Sección: Eduardo Bisognin
- 4° Sección: Carlos Dalfonso
- 5° Sección: Horacio Rivara
- 7° Sección: Eduardo Rocha