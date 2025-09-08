Fueron 15 minutos de éxtasis. Apenas la sombra de Cristina Kirchner se vió entre las luces cálidas del departamento de San José 1111, los gritos se agudizaron y los bombos replicaron con más fuerza. Cuando a las 21.03 los ventanales se abrieron y la expresidenta salió al balcón, en la calle hubo una fiesta, con papel picado improvisado con diarios y palmas que se agitaban con fuerza. Como el comienzo de un recital cuando las luces se encienden, empiezan a sonar los primeros acordes y el público estalla. "Oooh, vamos a volver, a volver, vamos a volver", el hit sonó con vigor y desde arriba, la líder proscripta bailaba y sonreía, moviendo los brazos al ritmo de la melodía. Para esa altura, en la calle ya se palpitaba la victoria aplastante de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses. "¿Viste Milei?... Banalizar y vandalizar el `Nunca Más´, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis", escribió CFK a las nueve en punto en sus redes sociales y confirmó el golpazo para la Alianza La Libertad Avanza.

"Cristina es amor", gritó uno de los militantes que saltaba en el medio de calle mientras la presidenta del PJ saludaba en todas las direcciones. Rápidamente, los celulares comenzaron a filmar y había quienes hacían videollamadas para mostrar en vivo el saludo de CFK. Saltando con su hija de dos años, Morena Eva, estaba Marcelo, que no dejaba de mirar hacia el balcón. "Es muy emocionante verla, es bajar a la tierra. Verla tranquila en la casa, que es un poco lo que quiere para la gente también, que esté tranquila, porque ella no está cómoda, está pasando por una proscripción y hoy por hoy la democracia no está completa", dijo. Marcelo no fue el único con su hija, había muchos otros que llevaban a sus hijas e hijos sobre los hombros y saltaban y cantaban al ritmo de los bombos.

El amor en el aire

También estaba Gabriela Coloma, de 50 años, junto a sus dos hijas y su nieta de cuatro años. Llegaron en tren desde Longchamps, partido de Almirante Brown. Se emocionó al hablar de Cristina: "Me gusta como es, como ayuda a la gente. Yo antes estaba mejor, alquilaba en una casa mejor y ahora me tuve que cambiar", contó la mujer que es trabajadora informal, cuida a adultos mayores y gana 100.000 por semana por una jornada laboral de 6 horas. "El resultado de hoy me da esperanza, mucha esperanza, esto tiene que cambiar porque estamos cada vez peor", dijo. Gabriela miró a CFK y salió rápido hacia la estación de Constitución para no perder el último tren a su casa.

Entre mates, cervezas y choripán, las conversaciones giraban en torno a los resultados y la diferencia cada vez más amplia entre Fuerza Patria y Alianza La Libertad Avanza, una elección en la que la expresidenta iba a ser candidata a diputada por la tercera sección electoral. Iván Vilca y Elías Romero, de 20 y 17 años, estaban en el sector de La Cámpora, habían llegado desde Avellaneda después de votar. "Uno que ya lo vio en el colegio aprendiendo un poco, ves que se repite. Parece como algo a propósito que cada vez que el país está bien, vienen a destruirlo", dijo Iván. Y agregó: "El pueblo la banca y quiere que vuelva, que la proscriban es feo. Pero hoy el clima es distinto, se siente en las calles otra vez la unidad peronista y que ella sea la cabeza de la fuerza que necesitamos", dice Iván. Elías también estaba contento: "Me genera alegría, porque ver a Cristina es como... necesitamos verla porque no hay pruebas para que ella esté proscripta". Y cerró: "Es un amor a ella... que es imposible olvidar este amor".

Mensaje para Milei

La destinataria de tanto amor bailó y cantó en el balcón durante 15 minutos. Casualmente (o no) vistió un sweater beige con un corazón rojo en el centro. Antes había enviado un mensaje para el presidente Javier Milei: "Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy", le advirtió CFK en su cuenta de X. Luego de criticar el slogan libertario de "Kirchnerismo Nunca Más", la expresidenta disparó: "Señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal". Y luego se explayó sobre la situación económica: "Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas".

Antes de cerrar el mensaje, la titular del PJ envió dos duros posdata. En el primero hizo un palabras y sostuvo: "el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!. Para después concluir: "Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… ´economista experto en crecimiento con o sin dinero´”.

Ana María Gastesi tiene 83 años y llegó desde Avellaneda con sus primos del País Vasco, a los que trajo hasta la Ciudad de Buenos Aires para que conozcan a Cristina y "sepan lo que se siente verla". "Yo peronista nunca fui, pero soy más cristinista que nada", contó y agregó que se "convirtió" cuando empezó a ver los cambios con el gobierno de Néstor Kirchner, después de ver negocios cerrados pos 2001. "Soy cristinista a full por eso estoy acá", dijo. Junto a ella estaba Rafael, docente jubilado, que saltaba y cantaba con una bandera argentina colgando del cuello con una imagen de Cristina. "Algunos dicen que es fanatismo, pero lo nuestro es agradecimiento, como laburantes, como jubilados por todo los que nos dieron los dos gobiernos de Cristina y el Néstor", explicó. Para Rafael, estar el domingo a la noche en San José 1111 fue una forma de acompañamiento mutuo, "encontrarse con gente que está en la misma sintonía".

Más allá de la alegría por la victoria, Rafael hizo un alto y recordó que era Cristina Kirchner la candidata por la tercera sección electoral por Fuerza Patria hasta el fallo por Vialidad que la sacó de la boleta: "Yo creo que el círculo rojo le tiene mucho miedo. Cristina es la que se opuso siempre a todos los monopolios y a los poderosos y necesitaban proscribirla para seguir adelante con su plan económico, social y político. Confiamos en que Cristina en unos años tiene que estar afuera y tiene que ser nuestra candidata nuevamente".

En las calles flameaban las banderas de La Cámpora, El hormiguero, la JP CABA y Patria Grande, entre otras. Los militantes se cruzaban con los autoconvocados como Karla, que llegó desde Malvinas Argentinas con una corbata celeste y varios pins peronistas. "Estamos de fiesta porque sabemos que esto tiene que ver mucho con toda la militancia que se está haciendo en las bases. Pero no hay que dormirse, que tenemos octubre y el 2027 por delante", dijo. Junto con ella estaba Claudia, vecina de CFK en el barrio de Constitución, "soy de las vecinas que la quieren y queremos verla bien. La vi flaquita en la foto con el Indio Solari y le quiero pedir que se cuide. No es fácil lo que está pasando, pero desde acá le pedimos que se cuide, tiene que alimentarse para estar fuerte".

Cristina saludó por última vez y cerró los ventanales, adentro estaba su hijo Máximo Kirchner, que la acompañó durante el día junto a la intendenta de Quilmes y candidata, Mayra Mendoza. "Pediste sacar al pinguino del cajón y ahí lo tenés. Parece que el Pueblo no cambia de idea , lleva las banderas de Evita y Perón", escribió el presidente de PJ bonaerense en las redes sociales.