El municipio refuerza la patrulla local con una nueva flota de motos y camionetas blindadas, modernas y con tecnología avanzada. Es un paso fundamental para continuar equipando a los agentes y ampliando el monitoreo en los barrios, como parte de su plan integral de seguridad.

“Seguimos dando pasos para combatir la inseguridad. En una provincia que cada vez es más insegura y un gobernador que cada vez piensa menos en la seguridad de los vecinos de Vicente López, nosotros nos hicimos cargo hace muchos años de la seguridad de nuestros vecinos y lo vamos a seguir haciendo. Esta es una medida más que acompaña a todo nuestro sistema, además de la incorporación de tecnología, estamos reforzando el patrullaje”, destacó la intendenta respecto a este avance.

Se trata de dos tipos de camionetas: Toyota Hilux y Toyota Corolla Cross. Las nuevas camionetas están equipadas con caja automática, blindaje especial, sistema de localización, cámaras internas y externas, radio base y sirenas. Son vehículos híbridos que por su baja combustión de petróleo además generan menos contaminación y gastos.

Por otro lado, se sumarán motos Kawasaki Versys 650cc, equipadas con balizas, sirena y sistema de localización automática (AVL). Estos vehículos permiten una respuesta más rápida y eficaz frente a cualquier hecho delictivo o situación de emergencia que surja.

“Son nuevos modelos de patrulla, más modernos y con más tecnología incorporada. Renovamos las camionetas y también estamos sumando nuevas patrullas en moto. La presencia policial y el patrullaje es uno de los pilares de nuestro sistema y plan de seguridad. Así que seguimos sumando más patrullas y agentes que, además, tienen pistolas Byrna para poder defenderse y actuar frente a los delincuentes”, agregó Soledad Martínez.

Esta nueva incorporación se enmarca dentro del plan integral de seguridad que impulsan desde Vicente López. Uno de los pilares fundamentales es el patrullaje. Por ello el municipio continúa invirtiendo para equipar a los agentes de la patrulla municipal con las mejores herramientas. Recientemente, se incorporó un arsenal de armas no letales Byrna, para que los oficiales puedan reducir o disuadir una agresión en la vía pública, sin poner en riesgo su vida ni de terceros.

Por otro lado, hace unas semanas se puso en funcionamiento ESCUDO, la nueva central de seguridad que concentra todo el patrullaje y videovigilancia de Vicente López en un lugar equipado con las mejores tecnologías e Inteligencia Artificial.













