La dirigencia de Independiente mantuvo una reunión con las autoridades de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) para levantar la clausura del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y definir un nuevo protocolo de seguridad de cara al partido del sábado ante Banfield, a las 16:45.

La cancha de Independiente está clausurada desde la batalla desatada la noche del miércoles 20 de agosto, durante el partido de Copa Sudamericana contra la Universidad de Chile. Por esta decisión, el partido del fin de semana siguiente, el del 24 de agosto ante Platense en Avellaneda, fue suspendido luego de que se barajara jugarlo sin público.

En consecuencia, recién este sábado Independiente volvería a jugar en su casa tras los incidentes, ya que en la fecha pasada fue visitante de Instituto de Córdoba (0 a 0). Vale recordar que en el medio, el club de Avellaneda fue descalificado de la Sudamericana por la Conmebol y, además, fue sancionado con siete partidos sin público como local y como visitante por torneos continentales.

Por ello, las autoridades del Rojo realizaron una presentación este lunes ante la Aprevide con algunas modificaciones al protocolo de seguridad que vienen utilizando en busca de que se habilite su estadio. Uno de los puntos destacados es que tanto el organismo provincial como la policía bonaerense pasarán tener más injerencia en los operativos.