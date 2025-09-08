Una famosa frase dice: “Argentina, si no existieras, te inventaría”. Por momentos, parece más que acertada frente a las escenas tragicómicas que protagonizan ciertos personajes de la política nacional. Pero también hay visitas internacionales que dan la nota cuando menos se lo espera. Ahí es donde entra Katy Perry, la estrella del pop que llegó este domingo a la Argentina y no tuvo mejor idea que levantar bien alto un cuadro de Eva Perón mientras firmaba autógrafos y se sacaba fotos con sus fanáticos. Todo esto sucedía mientras, en simultáneo, Fuerza Patria ganaba las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

El insólito y afectuoso gesto con sus admiradores se dio durante la noche, tras su arribo al Faena Hotel Buenos Aires, en Puerto Madero. En ese contexto, la intérprete de I Kissed a Girl disfrutó del clásico Rojo Tango Cena Show y luego recorrió La Boutique, una tienda dentro del mismo hotel que vende productos de diseñadores locales. Fue allí donde Perry se encontró con el retrato de Evita, que —al parecer— los dueños del local decidieron obsequiarle.





En medio de la algarabía de los fans, la compositora se acercó a la entrada, donde posó para fotos, firmó álbumes, habló, abrazó y recibió regalos. Pero el momento más comentado llegó cuando uno de sus asistentes le acercó el cuadro de la ex primera dama y ella lo levantó, sonriente, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. La multitud, naturalmente, estalló.

Cabe señalar que la artista aterrizó en Buenos Aires para brindar dos shows en el Movistar Arena —este martes y miércoles— como parte de su gira The Lifetimes Tour. Pero antes, aunque fuera por un segundo y sin saberlo, se convirtió en la protagonista pop del domingo electoral.





En un país donde todo símbolo puede reencarnarse en espectáculo, donde la iconografía política dialoga con la cultura pop sin pedir permiso, la postal fue perfecta: Katy Perry y Eva Perón, juntas por obra del azar, el fervor fan y un domingo electoral más en la Argentina.

Todos sobre el show de Katy Perry en Argentina

Con más de 100 millones de álbumes vendidos, la estrella del pop se presentará nuevamente en Argentina en el marco de su gira The Lifetimes Tour, este martes 9 y miércoles 10 de septiembre, en el Movistar Arena de Villa Crespo.

Las entradas para el primer show están agotadas, pero aún quedan disponibles para la función del miércoles. Los precios arrancan en los $80.000.

Será la cuarta visita de la intérprete californiana al país: vino por primera vez en 2011 con su California Dreams Tour; regresó en 2015 con el Prismatic World Tour —y Lali como telonera—; y su última aparición fue en 2018, con Witness: The Tour.

En 2024, fue reconocida en los MTV Video Music Awards con el premio Vanguard por su trayectoria e influencia, y fue headliner del Rock in Río, en Brasil, donde cantó ante 100.000 personas.

Las entradas pueden adquirirse únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena. “Si sos cliente BBVA, aprovechá 6 cuotas sin interés abonando con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard durante todas las fases de venta”, detallaron los organizadores.

Lista de precios y ubicaciones



