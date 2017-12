CFK encabezó un acto en Avellaneda

“Estamos viviendo un diciembre que los argentinos no nos merecemos”

La ex presidenta y senadora retomó sus críticas a las reformas del Gobierno y afirmó que con la aprobación anoche de la reforma tributaria “se terminó de consolidar el despojo a 17 millones de argentinos”. Llamó a construir una alternativa para 2019 en la que “lo más importante no va a ser el nombre” sino “lograr una fuerza política que no se termine en una sola persona”.