El Presidente Javier Milei suele dedicarle muchas publicaciones diarias en sus redes sociales a destacar las tapas o artículos donde la prensa mundial es elogiosa con su gestión. En esta oportunidad, la prensa se hizo eco, pero no por las razones que el Presidente hubiera querido.

“Contundente victoria del peronismo sobre los candidatos de Milei en Buenos Aires”, tituló el diario El Mundo para definir el resultado de las elecciones provinciales en las que La Libertad Avanza vivió un duro golpe electoral. No es un dato menor para el gobierno nacional, en el marco de la relación política y económica con el Fondo Monetario Internacional y los mercados financieros, observar las noticias que circulan en Estados Unidos. The Washington Post describió el resultado como un “duro revés” para el gobierno. Tras el éxito presidencial de 2023, La Libertad Avanza perdió terreno, obteniendo solo el 34% de los votos en una provincia clave.

Por su parte, el Financial Times de Reino Unido publicó: “Javier Milei sufre un duro revés en las elecciones de Buenos Aires”. El medio británico advirtió además: “Crece la presión sobre el presidente libertario por su agenda de reformas y el escándalo de corrupción antes de las elecciones intermedias de octubre”. France 24 le dedicó una foto con imagen de el gobernador, Axel Kicillof, a la elección de abultado triunfo de Fuerza Patria: "El peronismo derrota de forma contundente al partido de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires". En Italia, La Repubblica tituló: “El partido de Milei sufre una derrota mientras los peronistas ganan las elecciones provinciales de Buenos Aires”. Al mismo tiempo, señalaron que “el resultado de las elecciones llega en un momento particularmente difícil para el gobierno”.

El País de España tituló: “El peronismo arrasa en Buenos Aires y desafía la gobernabilidad de Milei”, y remarcó que “el partido de Cristina Kirchner supera por más de 13 puntos a los candidatos ultraderechistas en la elección para legisladores provinciales”.

La agencia Associated Press (AP) marcó que “Milei sufrió un duro revés el domingo en una elección provincial de Buenos Aires considerada ampliamente como una prueba política para su partido libertario y un barómetro de su desempeño en las cruciales elecciones intermedias del Congreso el próximo mes”.

“Milei sale derrotado en comicios legislativos de Buenos Aires”, tituló el sitio alemán dw y agregó: “La expresidenta de Argentina Cristina Fernández salió a su balcón para saludar a los cientos de seguidores que se congregaron a las puertas de su casa, donde cumple prisión domiciliaria, para celebrar el gran triunfo peronista en las elecciones provinciales de Buenos Aires”.

El medio ruso Actualidad RT tituló con un textual del Presidente en su discurso tras la derrota: “Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo”. “Derrota categórica: Milei pierde ante el peronismo en la provincia más importante de la Argentina", es el título que eligió Sputnik News. “El golpe electoral redondea la quincena más difícil del Gobierno de Milei desde su asunción. considerado “la madre de todas las batallas”, apunta.

En Israel The Times of Israel se refirió a un “fuerte revés electoral” para el presidente argentino, y destacó que esta votación fue una prueba desaprobada muy importante para el oficialismo.

La repercusión en la región

En Uruguay, El Observador remarcó una “derrota libertaria en todos los escenarios de provincia de Buenos Aires”, mientras que la prensa brasileña también recogió el impacto político.

Folha de Sao Paulo tituló: “Milei sufre derrota en elecciones en la provincia de Buenos Aires en medio de la crisis”, y señaló que “la imagen del presidente se ve empañada tras el audio de presunta corrupción que involucra a su hermana Karina”.

En Chile, La Tercera se refirió a una “paliza en legislativas de la provincia de Buenos Aires” y sostuvo que “Milei ve amenazado el rumbo de la economía” tras el resultado adverso. Telesur elige una frase del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof: “Las urnas le gritaron a Milei que no se les puede pegar a los jubilados”. En Perú, el medio El Comercio tituló: "Javier Milei sufre un duro golpe electoral ante un peronismo revitalizado con Axel Kicillof".