ARABIA SAUDITA

Una campeona se rebela

La doble campeona mundial de ajedrez Anna Muzychuk, de Ucrania, decidió no participar del campeonato que empezó, en Arabia Saudita, el 26 de diciembre porque no quiso convalidar un sistema discriminatorio contra las mujeres. Ella no quiso ponerse hyab ni adentro ni afuera del torneo y tomaron la decisión, en conjunto, con su hermana, que también debía competir. En Facebook publicaron una carta donde explicaron su decisión “por no jugar con las reglas de otros, por no llevar hyab, por no tener que ir acompañada cuando estoy en la calle y por no sentirme una criatura secundaria”.

PERU

La esterilización masiva quedaría impune

La liberación de la cárcel del ex presidente Alberto Fujimori recordó que fue el responsable de la esterilización forzada de 331.600 campesinas en una clara violación a sus derechos sexuales y reproductivos, entre 1995 y 2000. La decisión fue tomada por el actual presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) como un supuesto indulto humanitario, aunque la decisión se tilda de negociación política. El movimiento de mujeres volvió a protestar por las ligaduras tubarias masivas que se practicaron sin consentimiento en Perú y que esperan un juicio pendiente. Sin embargo, con esta medida podrían quedar impunes.

ESTADOS UNIDOS

El abuso es la noticia del año

La denuncia contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein por parte de The New York Times, en octubre, se convirtió en la noticia más importante de 2017 en Estados Unidos. No solo por la información, sino por su efecto con la viralización del hashtag “A mí también”, donde miles de mujeres contaron sus historias de abuso sexual. Mientras que artistas famosas como Ashley Judd, Mira Sorvino, Angelina Jolie o Gwyneth Paltrow también se plegaron a la condena al acoso laboral y sexual y desencadenaron un efecto que el diario El País define como un terremoto en Occidente.