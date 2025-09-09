Con el pase a la Copa Libertadores, la Copa Argentina fue tomando mas fuerza a través de las distintas temporadas. Mas allá de su valor histórico y de sumar un título oficial, es un pasaje directo a la competencia mas importante a nivel continental.

Lo logrado por Central Córdoba en la última edición significó, por ejemplo, su primer título, pero también sus primeros pasos en un torneo internacional.

Además, uno de los valores mas destacados del certamen federal sigue siendo el cruce entre futbolistas de Primera contra jugadores que no dedican su vida profesional al fútbol, y tienen otros trabajos.

Esta edición está llegando a su fin y ya tiene dos clasificados a Semifinales: Argentinos Jrs, que dejó en el camino a Lanús, e Independiente Rivadavia, que venció a Tigre.

En Cuartos queda el duelo entre Newell's y Belgrano, que se disputará el miércoles 17 a las 18hs en San Luis. Mientras que también está pendiente el clásico entre River y Racing.

El cruce del morbo

Maxi Salas y su salida de Racing es uno de los puntos más comentados del próximo clásico. Su llegada a River generó la bronca de hinchas y de dirigentes, y el cruce se dará con la polémica todavía caliente. "Que gane el mejor", se limitó a decir el futbolista.

La fecha es un problema. Ambos equipos juegan Cuartos de Copa Libertadores y, entonces, se disputaría en la primera semana de octubre. La intención era cerrar la fase en septiembre, pero la agenda está completa para los dos.

Al compromiso internacional se le suma que Racing tiene otros dos clásicos en el mes: contra San Lorenzo y el duelo contra Independiente, que será en medio de la serie de Libertadores.

La sede también es un problema: Córdoba se postuló, pero la disputa quedaría entre Rosario y Mendoza.

Los ganadores de la Copa Argentina

La primera edición del torneo se realizó en 1969 y Boca venció a Atlanta en la final. Sin embargo, quedó en pausa y este formato se retomó en 2011.

Boca es el más ganador, con 4 ediciones, y lo sigue River, con 3. Mientras que 6 equipos tienen 1 título: Rosario Central, Central Córdoba, Estudiantes, Arsenal, Huracán y Patronato.

Por su parte, la Supercopa argentina se define entre el ganador de la Copa Argentina y el ganador del torneo. El último cruce fue Central Córdoba contra Vélez y el Fortín sumó una nueva estrella.