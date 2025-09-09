El consenso entre economistas y consultores crece sobre las dificultades que enfrenta el Gobierno para sostener el control de la economía en un escenario atravesado por la tensión cambiaria, el freno de la actividad y la incertidumbre política. La derrota en la provincia de Buenos Aires, que funcionó como unas primarias nacionales, amplificó las dudas sobre la capacidad de la administración de Javier Milei para sostener el programa y reforzó la percepción de que el mercado le empieza a soltar la mano.
Fuerte tensión cambiaria e incertidumbre política
El pago de la deuda en riesgo
Economistas y consultores advierten que el esquema cambiario está agotado y que se avanza hacia un escenario que pone en duda el pago de la deuda.
