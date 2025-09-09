El sábado 13 a las 19hs, el espacio “Un Galpón” de Gonnet abrirá sus puertas para celebrar “El Banquete”, una exposición multidisciplinar que reunirá a diez artistas bonaerenses en torno a una mesa simbólica donde se degustarán distintas propuestas artísticas.

El evento se inspira en el célebre diálogo platónico, donde distintos invitados debatían su visión sobre el amor mientras compartían una cena en casa del poeta Agatón. En este banquete bonaerense, la idea del encuentro, la palabra y el intercambio se retoman, en una puesta en donde no hay una sola verdad, sino una multiplicidad de miradas que, al entrelazarse, construyen un mosaico común. Bajo esta premisa, la muestra convoca a un festín artístico compuesto por cerámica, collage, fotografía, pintura, instalación, diseño y performance. Cada pieza será un plato distinto, dispuesto para ser probado y compartido.

“El Banquete es la posibilidad de sentarse a la mesa y encontrarse con lo inesperado”, explican desde Un Galpón, el taller de arte multidisciplinar que desde Gonnet se posiciona como un espacio de encuentro y experimentación único en su territorio. Su creadora, Marina Raggio, destaca que el objetivo es fomentar la práctica artística y acercar a la comunidad diversas propuestas que cruzan disciplinas, como talleres, intervenciones y exposiciones abiertas a todo público.

La exposición contará con la participación de Lucía Mendy, Mijail de Amieva, Tori Ferlan, Mar Cataldi, Patronaria, Valentina Pescatori, Milagros Muñoz, Lucas Armstrong, Valentina Cuesta y Matías JL, además de la colaboración especial de la fotógrafa Elisa Portela. El cruce de lenguajes promete una experiencia sensorial y enigmática, donde el diálogo que puedan establecer las obras entre sí será tan importante como la singularidad de cada una.

La jornada se completará con música en vivo a cargo de Orisha (Oriana Ismoreno) y BR11 (Bruno Zoppi), que pondrán ritmo al encuentro. Además, habrá una propuesta gastronómica (un banquete real) a cargo de Juan Amigo y Alejo Boedo, barra por Vermú Interferencia y un espacio de tarot coordinado por Persica Tarot, que busca reforzar el concepto onírico, experimental y ritual de la noche.

“Devorar el arte, compartir la mesa” es la consigna que articula la intención del proyecto. Más que una muestra, “El Banquete" busca ser una celebración del intercambio: un espacio donde artistas y espectadores se sientan juntos a experimentar, conversar y disfrutar. Un Galpón está ubicado en calle 508 entre 24 y 25. La entrada será con bono contribución (no excluyente), para que nadie falte a sentarse a la mesa.