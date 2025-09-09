La comisión investigadora del caso $LIBRA en Diputados citó a Karina Milei, secretaria general y hermana del Presidente, tras el faltazo de dos funcionarios clave: Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), y Florencia Zicavo, jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia.

Este martes, la comisión investigadora del caso $LIBRA volvió a sesionar tras un intento del oficialismo de suspenderla. Los diputados lograron restablecer su funcionamiento, manteniendo activa la investigación que incomoda al Gobierno, sospechado de intentar difundir una estafa con un criptoactivo.

De los cuatro testigos convocados, solo asistió Luis Villanueva, exsubsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA. Durante su exposición, explicó el rol de la agencia y alertó sobre posibles negociaciones incompatibles con la función pública vinculadas a $LIBRA, dejando en evidencia la necesidad de profundizar la investigación.

En ese marco, la comisión decidió citar a Karina Milei, y para la comparecencia contempla dos fechas posibles: 23 o 30 de septiembre. En este contexto,y atendiendo a los ejemplos de los funcionarios nacionales citados para esta sesión, los legisladores advirtieron que, de no presentarse, podrían interrogarla directamente en la Casa Rosada. Maximiliano Ferraro, presidente de la comisión, recordó que el reglamento permite solicitar el auxilio de la fuerza pública para obligar a comparecer a los funcionarios que se nieguen.

Además, en la reunión se conformó la subcomisión que tendrá acceso a la causa penal que quedó integrada por cinco diputados: Oscar Agost Carreño, Yolanda Vega, Fernando Carbajal, Mónica Frade y Sabrina Selva.

En paralelo, la comisión avanza con nuevas citaciones: el vocero presidencial Manuel Adorni, Sergio Morales (exasesor de la CNV) y los empresarios cripto Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, vinculados a los creadores de la moneda. Además, se amplió el pedido de informes a 16 billeteras virtuales para rastrear montos y participantes del pool de liquidez utilizado en el lanzamiento del criptoactivo.

