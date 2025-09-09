Los trabajadores de SanCor, afiliados a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), resolvieron pedir la quiebra de la cooperativa, durante una Asamblea Extraordinaria.

La medida será formalizada en el juzgado de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, donde se tramita el Concurso Preventivo de la conocida compañía láctea, luego de que durante una Asamblea Extraordinaria se evaluara la grave situación económica y laboral que atraviesan.

Los empleados apuntan a reclamar la continuidad productiva, instando a las autoridades de Atilra a profundizar la búsqueda de soluciones e inversores que garanticen la preservación de los establecimientos fabriles y los puestos de trabajo.

La firma tiene una deuda histórica preconcursal, que incluye 1.860 créditos de origen laboral, reconocidos por un monto de 69 mil millones de pesos. A lo que se le suma la falta de pago de salarios de abril, mayo, junio, julio y agosto, y el aguinaldo del primer semestre de 2025.