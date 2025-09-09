El contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones del domingo 7 de septiembre ubicaron al excandidato presidencial y líder del Frente Renovador, Sergio Massa como uno de los ganadores del peronismo bonaerense, dado que no sólo se mantuvo como el articulador entre las partes del frente, sino que obtuvo una serie de victorias para los propios.

En el marco del cierre de campaña, el gobernador Axel Kicillof lo había homenajeado -usó esa palabra- en el desarrollo de un acto en Tigre por considerarlo como “el artífice de la unidad”, definición que hizo emocionar al exministro de Economía hasta las lágrimas.

Desde el campamento del gobernador, como el del massismo destacaron que en los últimos tiempos ambos mantenían conversaciones cotidianas y mejoró la sintonía entre ellos, tal como dio cuenta Buenos Aires/12. “Los días y las negociaciones los hicieron acercar aún más”, reconoció un testigo de esas charlas. Esos diálogos fueron creciendo a partir de julio, con el cierre de alianzas y listas provinciales, que no fue sin chispazos por todos lados. “Fue un lío enorme poder ponerse de acuerdo en julio y el que hacía de nexo entre las partes era Sergio, eso fue un desgaste enorme”, sumó la fuente.

El día de la elección, Massa estuvo con su tropa desde temprano en el búnker de Fuerza Patria, donde hasta puso dos voceros como comunicadores del triunfo electoral desde La Plata: Sebastián Galmarini y Cecilia Moreau.

El Frente Renovador era de los que más arriesgaba estas elecciones, poniendo en juego la mitad de las bancas que posee en la Cámara de Diputados y la única que ostenta en el Senado. Por lo primero, logró retener las cinco con las reelecciones de Carlos Puglelli, Ayelén Rasquetti, Juan Martín Malpeli y los ingresos de Roberto Vázquez y Sofía Vannelli. En el Senado, tendrá tres nombres propios desde el 10 de diciembre, el más relevante es el de Malena Galmarini, fundadora del FR y esposa de Massa, además de la juninense María Valeria Arata y el actual intendente de Bolívar, Marcos Pisano.

Tras la derrota de 2023, cuando perdió el balotaje contra el presidente Javier Milei, Massa se guardó mediáticamente, aunque también en redes sociales y apariciones públicas. Recién volvió a las calles durante la masiva movilización en defensa de las universidades en abril de 2024, aunque nunca dejó de recibir, visitar y dialogar con dirigentes de todo bando y color político.

Con la elección bonaerense encima, fue parte de las reuniones que se llevaron adelante en La Plata y diversos puntos del conurbano con Axel Kicillof, Máximo Kirchner y los intendentes del peronismo. Con la condena y consecuente proscripción a la titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, Massa volvió a mostrarse en encuentros con la dirigencia, como los que se llevaron adelante en la sede del partido en Matheu.

“Siempre se ubicó donde le correspondió, incluso en el escenario mismo el domingo, que estuvo a un costado y sin protagonismo”, valoraron a este medio desde el entorno del exintendente de Tigre. Desde su mesa chica subrayan que lo que más le importó fue “cuidar la unidad”, porque consideraba que esa era la única manera de alcanzar una victoria electoral.

Un grupo de intendentes había comenzado un clamor interno para tratar de convencerlo de que sea el candidato que encabece la lista nacional de octubre, lugar que ocupa el excanciller Jorge Taiana. “Él les dijo a todo que no servía de nada que fuera él y lo que aportaba al espacio era mejor desde otro lado”, sostuvo un hombre que dialoga a diario con el jefe del FR.

En ese orden, recuerdan que uno de los planteos que se hizo en aquellas reuniones de los diversos sectores del campo popular en el PJ fue la propuesta de instalar la marca “peronismo” para pelear en las elecciones bonaerenses. Esa idea no terminó de prender, pero en el FR entienden que el mensaje de las urnas este último domingo fue en ese sentido: “Tenemos que ampliar, la idea abraza a más gente que no se cataloga con una u otra etiqueta”, dicen.

Si bien se especulaba con que esté su nombre, algo que negó a través de un mensaje que envió a Radio 10 en la previa del cierre de listas, el Frente Renovador ubicó a tres de los suyos en los lugares “entrables”, es decir, entre los primeros 15. Así, la segunda en la nómina es Jimena López, quien ya tuvo un paso por el Congreso de la Nación y está a cargo del consorcio del Puerto de Quequén; a Sebastián Galmarini, su mano derecha y actual director del BaPro y a Marina Salzmann, con la idea de aportar a la renovación.

La revancha en Tigre

La derrota de 2023 fue doble para el Frente Renovador. No solo por la elección nacional, sino también porque en el municipio de Tigre, del que Massa fue intendente, Malena Galmarini perdió los comicios ante el actual intendente Julio Zamora.

Alejado del massismo, Zamora permaneció en lo que era el Frente de Todos y luego Unión por la Patria hasta hace solo unos meses, cuando decidió armar una coalición con los radicales, vecinalistas, la Coalición Cívica y otras extracciones que no quedaron ni en uno ni otro lado de la grieta. El intendenta, así como lo hicieron otros de sus pares, se puso al frente de la boleta de Somos Buenos Aires por la Primera sección.

En esa disputa por una banca en el Senado volvió a enfrentar a Malena Galmarini, que fue como segunda en la lista de Fuerza Patria por esa sección de la zona norte/oeste del conurbano bonaerense, detrás de Gabriel Katopodis.

La lista de Fuerza Patria se llevó allí el 47,49 por ciento de los votos, dejando en segundo lugar a La Libertad Avanza que, con Diego Valenzuela a la cabeza, se quedó con el 36,88 por ciento de los sufragios. Zamora, en tercer lugar, cosechó un magro 4,23 por ciento, quedando muy lejos del piso seccional.

A nivel local, el Frente Renovador también se tomó revancha. La opción para el Concejo Deliberante la encabezó Sebastián Rovira, un joven militante massista que se llevó el 34,45 por ciento de los votos, es decir, unas 70.404 voluntades, dejando en tercer lugar detrás de La Libertad Avanza a la candidata de Somos, Carolina Hernandorena, con el 18,19 por ciento, lo que representa un total de 37.176 votos.