Estallido en los Andes. Así se llamaba -y llama- un libro de Anahí Durand, ex ministra de la mujer y grupos vulnerables de Pedro Castillo, cuya presentación fue censurada en Perú en 2025. El libro cuenta las protestas de los jóvenes y sus padres que bajaron de la Sierra a manifestarse en diciembre de 2022 y fueron asesinados a balazos (con armas letales, cuyo uso está prohibido) por la policía per
Perú: restituir al presidente legítimo
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.