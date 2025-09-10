La política antimigrantes que aplica el supremacista presidente norteamericano Donald Trump afectó a miles de ciudadanos mexicanos, centroamericanos pero también a venezolanos, colombianos y brasileños. Ahora trascendió, a pesar del esfuerzo del gobierno de Javier Milei de mantener todo en secreto, le llegó el turno a los argentinos. Entre este miércoles y el jueves llegará al aeropuerto internaci
Llega un vuelo con argentinos deportados de los EE.UU.
Los despreciados de Donald Trump
El vuelo aterrizará en la medianoche de este miércoles. El gobierno buscó mantener todo en secreto. El avión hará escalas en Colombia y Brasil.
