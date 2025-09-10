El mediocampista Leandro Paredes no perdió tiempo y, tras la derrota de la Selección argentina ante Ecuador en Guayaquil, volvió temprano a Buenos Aires para entrenarse con Boca de cara al partido del próximo domingo frente a Rosario Central.

Paredes llegó al entrenamiento de equipo de La Ribera poco antes de las 9:30 y se puso a disposición del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo con vistas al citado encuentro clave que se llevará a cabo en el Gigante de Arroyito.

El ex jugador de la Roma acumuló 135 minutos en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas: 73 en el partido ante Venezuela en el Monumental y 62 en Guayaquil, donde además soportó un fuerte cruce de Moisés Caicedo y un pisotón de Gonzalo Plata, que lo dejó tendido en el suelo.

Aun así, tras el vuelo de siete horas que compartió con los futbolistas de la Liga Profesional, eligió no irse a descansar y se sumó al plantel xeneize, aunque no trabajó a la par de sus compañeros, ya que cumplió con una rutina regenerativa en el gimnasio y kinesiología, pensando en llegar en óptimas condiciones al fin de semana.

En Boca lo ven como el jugador más determinante del equipo, ya que se transformó en el motor futbolístico de la mitad de la cancha y, desde su rol de mediocampista central, es quien maneja los tiempos, marca los ritmos y aporta claridad en cada avance. El jugador ya participó de seis de los diez goles que convirtió Boca, una estadística que refleja no solo su peso en la construcción del juego, sino también en los resultados.

El próximo desafío de Boca será visitar a Rosario Central con el objetivo de ratificar su levantada luego de las victorias sobre Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi, en un encuentro previsto para el domingo próximo a las 17:30.