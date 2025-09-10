Una adolescente de 14 años ingresó este miércoles por la mañana con un arma a una escuela de Mendoza y amenazó a sus compañeros de clase y docentes al efectuar tres disparos al aire. Según trascendió en los medios locales, no se registraron heridos por el momento. En el lugar se desarrolla un amplio operativo policial.

La protagonista del incidente es una alumna de la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, del departamento de La Paz, una localidad ubicada a 145 kilómetros de la capital provincial, limitando con San Luis.

La menor entró a la institución con un arma calibre 9 milímetros que pertenecería a su padre, un efectivo de la Policía de San Luis.





De acuerdo con la información de los diarios locales, los compañeros de la escuela, que fueron evacuados y dirigidos preventivamente al Hospital de La Paz, afirmaron que que la joven inició el incidente en el horario del primer recreo, cuando salió del baño con el carma cargada y apuntó a un par de chicos. Según describieron, es una niña muy callada, de pocas amigas, y a la que últimamente habían visto muy angustiada y llorando.

Actualmente, la menor se encontraría atrincherada en la escuela, aislada, y en estado de shock. No entregó el arma. Afirmó que no va a negociar "hasta que entre la profesora Raquel". Por el momento no se conocen los motivos de su accionar. Esta mañana se tenía previsto un acto por el Día del Maestro en la institución.

En el lugar trabaja personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), todo supervisado por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier. Según pudo saber un medio televisivo, la adolescente será sacada del establecimiento en un helicóptero que ya está en el lugar para llevar adelante la maniobra.

“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas”, advirtieron desde el Ministerio de Seguridad provincial, y solicitaron a los medios de comunicación no acercarse a la zona, porque “cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves”. A su vez, se espera la llegada de profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar, junto con otros especialistas del Ministerio de Seguridad.

En tanto, la ministra de Seguridad y Justicia mendocina, Mercedes Rus, suspendió la agenda que tenía pautada en la Legislatura provincial por el caso de la alumna atrincherada con un arma de fuego en una escuela de La Paz.