Conocida por sus crímenes escalofriantes, Yiya Murano fue la primera asesina serial de Argentina. En la década de 1970, su caso conmocionó al país y al resto del mundo. Ahora, una nueva miniserie busca adentrarse en los misterios de su mente y los oscuros eventos que marcaron su vida. La producción titulada Yiya, con un elenco liderado por Julieta Zylberberg y Cristina Banegas, explorará no solo los crímenes de Murano, sino también los secretos jamás contados que rodearon su vida personal y pública. Esta serie de cinco episodios estará disponible exclusivamente en la plataforma de streaming Flow.

Los orígenes y el contexto familiar de Yiya Murano

Nacida como María de las Mercedes Bernardina Bolla Aponte de Murano en 1930, Yiya comenzó su vida como una simple ama de casa en el barrio de Monserrat, en Buenos Aires. Sin embargo, su afición al juego y su necesidad constante de dinero la llevaron a una espiral de engaños y deudas que culminaría en tragedia. Conocida por su personalidad afable, supo ganarse la confianza de sus amigas, quienes confiaban en ella sus ahorros y participaban habitualmente en sus famosas meriendas de té.

Los crímenes de la "envenenadora de Monserrat"

El caso estalló en la escena pública cuando, en 1979, tres amigas cercanas a Murano murieron en circunstancias similares: envenenadas con cianuro que había sido disuelto en sus bebidas o alimentos. Las víctimas, Hilda Gamba, Lelia Formisano de Ayala y Carmen Zulema del Giorgio Venturini, nunca sospecharon del peligro que acechaba en esas aparentemente inofensivas reuniones. El modus operandi de Yiya consistía en invitar a aquellas que le habían prestado dinero para luego eliminarlas, evitando así devolver sus deudas. La noticia de su arresto conmocionó al país, y su juicio fue uno de los más mediáticos de la época.

El juicio y la condena a cadena perpetua

Durante su proceso judicial, Murano fue condenada a cadena perpetua por los asesinatos. A pesar de los testimonios y las pruebas en su contra, mantuvo su inocencia hasta el último momento. Sin embargo, los detalles macabros de su caso, como la sustitución de golosinas con veneno, dejaron una marca imborrable en la memoria colectiva argentina. Las repercusiones del juicio fueron profundas y desataron debates sobre la confianza, la fragilidad de las relaciones humanas y el impacto del crimen en la sociedad.

La miniserie "Yiya" y su enfoque narrativo

La esperada miniserie Yiya fue dirigida por Mariano Hueter y escrita por Marcos Carnevale. Ofrece un enfoque único, alternando ficciones dramáticas con episodios documentales. A través de una filmografía impactante, la serie revive algunos de los momentos más intensos de los juicios y los enfrentamientos públicos, mientras que los testimonios reales de personas cercanas a Murano ofrecen perspectivas hasta ahora poco exploradas. La producción original de Flow también está acompañada por un documental paralelo en Netflix, lo que consolida el interés renovado en uno de los episodios criminales más intrigantes de Argentina.

El legado perdurable de Yiya Murano

El interés público por Yiya Murano y sus crímenes trasciende el mero interés histórico o judicial. La combinación de su carácter carismático y su monstruosidad innata plantea preguntas sobre la naturaleza humana y las líneas difusas entre el bien y el mal. La llegada de esta serie a Flow y el documental de Netflix ofrecen un contexto más amplio para comprender el fenómeno de Yiya Murano, un nombre que, para muchos, personifica el peligro oculto tras una fachada amable. La continua fascinación por su historia demuestra que, incluso décadas después, Yiya sigue siendo un enigma absoluto.

