El analista y consultor político Federico González analizó este miércoles por la 750 la reacción del Gobierno nacional y de la oposición frente al resultado de las elecciones del pasado domingo en la Provincia de Buenos Aires y aseguró que ve un panorama muy similar de cara a los comicios nacionales de octubre.

En primer lugar, el director de la consultora Federico González & Asociados criticó la pasividad del peronismo frente a los resultados, y marcó como un error la estrategia de la oposición de esperar a que el gobierno nacional cometa errores.

"Eso está inspirado en una máxima de que si el adversario está haciendo mal las cosas, no hay que distraerlo. Pero eso es muy bilardista. Si vas ganando cuatro a cero y el arquero está distraído, metele diez. Creo que la oposición debería ser más ofensiva y no tan conservadora”, señaló.

Aun así, González aclaró: “Igual creo que Milei ya perdió el partido. Ya ha fracasado en todo y no tiene solución. Cuando alguien hace todo mal, sale todo mal. El problema es que Milei sigue haciendo todo mal”.

Para el consultor político, era una buena señal que, durante su discurso del domingo pasado, el presidente hubiera llamado a corregir el rumbo de su gobierno, pero lamentó que minutos después Milei se contradijera y asegurara que no iba a cambiar la gestión de la economía.

“Si me preguntan, no soy de ir haciendo lío en la red social X. Pero acá es tan obvio que estuve posteando que estamos en manos de una banda de locos caprichosos y crueles. Porque es así. Porque no solo es la crueldad, es la inoperancia. Son unos inoperantes”, apuntó González.

Por eso, agregó, la suerte está echada: “Yo veo igual al peronismo en octubre. (El gobierno) Va a perder por una cifra muy importante. Yo creo que hoy se aumentó la brecha, porque es importante cómo uno digiere la derrota”.

Y realizó un paralelismo con la reacción que tuvo Mauricio Macri en 2019, tras una derrota electoral contundente en las PASO: "Le echó la culpa a los votantes. Y después apareció un (Luis) Brandoni que les dio mística y se recuperaron. Igual perdieron porque la suerte ya estaba echada. Pero Milei, ¿qué va a cambiar?", dijo.

Y finalizó: “ Son expertos en el arte del boludeo. ¡Están boludeando! Yo no sé a dónde vamos a parar. Pero el análisis está basado en darle al otro una racionalidad que no va a tener. Y no puede cambiar, porque tendría que cambiar su esencia. Tendría que decir algo que traiciona lo que viene diciendo desde que apareció”.