Sin banda. Solito con sus guitarras. Pat Metheny regresa a Buenos Aires para presentar dos de sus últimos trabajos, Dream Box (2023) y MoonDial (2024), discos con música propia e instrumento personalizado –la guitarra barítono construida por su luthier de cabecera, Linda Manzer– que se suman a la saga de sus búsquedas en solitario. En un concierto que se anuncia distinto al de otras veces, el ya legendario guitarrista y compositor se presentará el jueves 11 y viernes 12 a las 20.30 en el Teatro Gran Rex. “Me interesa mucho llegar a Buenos Aires con algo diferente. Tengo un ida y vuelta muy fuerte con esta ciudad”, dice Metheny al comenzar la charla con Página/12.

Desde aquella presentación de First Circle en el Estadio Obras en 1985 -con una banda que incluía a Pedro Aznar- hasta los conciertos de octubre 2022 en el mismo Gran Rex, la relación entre Metheny y Argentina, aunque con altibajos, se mantuvo próxima y afectuosa. “Ya sabés, amo a Argentina y me siento muy afortunado de tener con ustedes esta relación que he disfrutado durante todos estos años. Me emociona poder ir esta vez solo y presentarme de otra manera. Tocar solo es algo diferente y muy entrañable para mí en este período de mi vida musical”, expresa su entusiasmo el guitarrista. “Si bien es una novedad para mí ser el único intérprete sobre el escenario, rápidamente se convirtió en algo especial, al punto que hoy es mi entorno favorito para tocar, porque es tan desafiante y musicalmente gratificante”, asegura.

Asia, Oceanía y Europa fueron las plazas que escucharon al Metheny solista antes de esta gira americana, que ya pasó por Porto Alegre, San Pablo, Santiago de Chile y Montevideo y tras los conciertos de Buenos Aires continuará por Lima, Bogotá, Guadalajara y Ciudad de México para culminar, después de un recorrido por Estados Unidos, en Nueva York en octubre. “Ya hice cerca de 200 conciertos en esta gira y ha sido un período de enorme crecimiento para mí”, reconoce Metheny. “Empecé con cierta inquietud, sin saber muy bien qué podía pasar, porque si bien grabé varios discos en solo de guitarra nunca los había presentado en giras prolongadas así, totalmente solo. Hasta ahora el resultado fue mucho más de lo que jamás imaginé y siento que esto recién empieza”, se entusiasma el guitarrista, que a los 71 años dice no sentir el peso de la edad. “Supongo que algún día mi fuerza cambiará, pero por ahora me siento igual que siempre”, se alegra.

El director

“En realidad, casi todo lo que he hecho en mi vida como músico ha sido sustancialmente bajo el estandarte de director de bandas que interpretaban mi propia música”, continua Metheny. “Por eso gran parte de mi trabajo pasaba por encontrar músicos sensibles, capaces de lograr el resultado que imaginé en un momento determinado para cada música que compuse. Luego venía lo de grabar juntos, convivir en las giras y todo el resto. En muchos sentidos esta gira es similar, solo que en este caso soy el director de una banda en la que soy el único integrante”, continua Metheny. “Disfruto mucho de ser el único sobre el escenario, por la conexión directa que puedo tener con el público y con la música en sí. Como decía, en este momento me siento un músico completamente diferente a cuando empecé a hacer estas presentaciones en solo de guitarra. Siento que me afirmé y puedo, de una manera muy positiva. Sabía que esta sería una experiencia de crecimiento, pero es mucho más de lo que esperaba”.

Dream Box y MoonDial, junto a One Quiet Night (2003) constituyen un muestrario de las exploraciones y obstinaciones del Metheny solista, con la guitarra acústica barítono de cuerdas de nylon. En principio su música parte del lugar de siempre: las melodías elegantes y claras, esas que con su potencia evocadora abren espacios para escuchar acaso más de lo que están diciendo. Lo distinto es el punto de llegada, o mejor, el modo en que la música avanza hacia su destino final, dejándose llevar por el idioma propio del instrumento. “En estos proyectos con la guitarra barítono mi trabajo fue encontrar melodías que permitieran al instrumento brillar en todo su esplendor, como siempre he intentado hacer con la gente que he contratado para mis diversos grupos a lo largo de los años”, asegura Metheny. “Este es el tercer disco de guitarra solista pura que he hecho, todos con guitarra barítono, un área que me ha interesado mucho, en paralelo con todas las otras cosas en las que he estado trabajando en los últimos años”, afirma.

Recuerdo de infancia

Metheny cuenta que fue un recuerdo de adolescencia lo que le permitió completar el panorama para abordar la guitarra barítono como solista. “Había empezado a trabajar y a pensar en la música de lo que iba a ser One Quiet Night, el primer disco que grabé solo con guitarra barítono, y de pronto recordé una forma de afinar la guitarra que vi cuando era niño, en Missouri, cuando recién empezaba a tocar. Me la mostró un chico que tocaba en la calle, que para lograr mayor sonoridad afinaba las dos cuerdas centrales una octava más aguda”, relata Metheny. “Con un instrumento afinado de este modo en la mano se me abrió un mundo completamente nuevo para mí. Pude lograr voces y sonidos que son simplemente diferentes a los de una guitarra con la afinación corriente y eso me pedía otra manera de tocar y una forma de pensar completamente distinta”

–Se trataba casi de otro instrumento...

–En buena medida sí. O diría que una guitarra barítono con esa afinación se convierte en un instrumento de seis cuerdas que a su vez contiene tres instrumentos de dos cuerdas cada uno: las dos superiores corresponden al registro de la viola, las dos centrales al del violín y las dos inferiores al del violonchelo.

–En ese esquema cada par de cuerdas, cada instrumento, cumple una función específica...

–Sí, claro. Pero dada la naturaleza de la disposición de una guitarra, eso significa que la viola, que quedó en las primeras cuerdas, interpreta principalmente la melodía y el violín, que suena más agudo que la melodía, por estar en las cuerdas centrales desempeña un papel de acompañamiento. Ese tipo de pensamiento siempre me ha sugerido algo más parecido a lo que ocurre al escribir para un cuarteto de cuerdas o algo similar, donde las texturas son más móviles y elaboradas.

–Entre esas cuerdas y sus formas de organización está tu propia banda. ¿Cómo decidís los colores, los matices, la orquestación?

–Siempre dejo que sea la música la que decide la dirección que podría tomar una posible orquestación. Puedo tocar de forma muy densa o muy dispersa, muy fuerte o muy suave, o moverme en todo el rango dinámico, con la melodía adentro o afuera de la armonía. Lo que me importa es encontrar lo que mejor suena para lo que está sucediendo en ese momento, y ahí no hay fórmulas preestablecidas.

–Tu guitarra barítono tiene cuerdas de nylon, lo que le da un sonido más acústico y menos eléctrico...

–Sí, y eso sugiere un sonido de guitarra más clásico. Pero tardé mucho en encontrar las cuerdas de nylon adecuadas para una guitarra barítono clásica con la afinación que uso. Recién justo antes de que comenzara esta gira lo encontré. Cuando finalmente lo logré, fue como si se abriera otro universo en ese universo ya diferente. Sentí que se terminaba de configurar la posibilidad de un estilo: sé lo que quiero y a partir de ahí puedo elegir las melodías en base a lo que quiero hacer con ellas. Después había que elegir un repertorio. Y el resultado es una combinación de melodías originales inspiradas por el nuevo instrumento y estándares para los que es el complemento perfecto.

Con estilo

Temas originales como “La Crosse”, “We Can’t See It, But It’s There” y “Falcon Love”, que están en MoonDial, fueron compuestos por Metheny durante la gira de presentación de Dream Box en 2023, entusiasmado por seguir explorando las posibilidades de la nueva configuración. Ahí también retomó la propia “This Belongs to You” –que está en su disco Unity Band (2012)–. También están “You’re Everything” de Chick Corea, “Here, There and Everywhere” de Lennon y McCartney y los estándares de Matt Dennis ‘Angel Eyes’ y ‘Everything Happens to Me’ (este último combinado con ‘Somewhere’ de Leonard Bernstein), entre otros.

–¿Preferís componer melodías nuevas o arreglar melodías ya conocidas?

–Para mí, todo es una sola cosa. Intento tocar la música que me gusta, la que me propone un juego, sea mía o de otros, para desde ahí encontrar el sonido y la esencia adecuados para que cada cosa confluya hacia una idea común, eso que llamaríamos estilo. A esta altura tengo un estilo y mucha gente reconoce mi sonido independientemente del contexto. Me siento afortunado de haber llegado a esto y de haber podido seguir investigando a lo largo de todos estos años, para explorar la música a fondo.





Fuera de género

Tan lejos y tan cerca de alguna de las ideas posibles para el jazz de esta época, la música de Metheny se mueve según estatutos propios, más allá de rótulos y convenciones. “No soy un gran fan de la idea de género aplicada a la música”, asegura Metheny. “El tema del género siempre ha sido un enigma para mí, incluso muchas veces me resulta algo confuso. Veo la música como algo sin fronteras, o mejor dicho, que no necesita fronteras. La música existe en su propio ámbito, donde las fronteras carecen de significado. Los músicos que más he admirado son aquellos que me mostraron un profundo conocimiento y una visión personal no solo de la música, sino de la vida en general. Pero sobre todo admiro aquellos apasionados por el sonido y la improvisación”, advierte el guitarrista.

Hijo y nieto de trompetistas, era inevitable que los primeros pasos en la música para Metheny fueran por el lado de los vientos, antes de cambiar a la guitarra. “Estudiar trompeta resultó determinante para mí, porque me dio la medida del aire para articular mi discurso musical. Por eso cuando toco la guitarra respiro como si soplara una trompeta. Eso ha sido una gran ventaja para modelar mi fraseo”, cuenta.

“Ante todo siento que soy músico en este sentido amplio, aunque no me atrae la forma en que se habla de música. Las palabras que se usan para describirla, los artículos sobre música y músicos, en general son parte de una discusión cultural y política que no me interesa tanto como el espíritu y el sonido de la música en sí. Como muchos, me convertí en músico porque soy fan de la música. Mi reacción inmediata a la música nace del deseo casi abrumador de entender por qué me gusta tanto. Creo que, una vez más, me hizo bien crecer en un lugar donde no había muchos indicadores de lo que era bueno, moderno o genial. A los diez años aprendí a tomar la música por lo que era, basándome en lo que percibía y el efecto que me producía", asegura.

Encuentros

A lo largo de medio siglo de vida musical, Pat Metheny tuvo encuentros estimulantes desde el punto de vista creativo. Entre muchos, el guitarrista y compositor destaca tres: la amistad con Jaco Pastorious, desde cuando ambos eran muy jóvenes y tenían un camino por delante; la colaboración con David Bowie en la banda sonora de la película El halcón y el muñeco de nieve (1985) y el encuentro con Ornette Coleman, cuando grabaron juntos Song X, también en 1985

“He tenido la gran suerte de estar cerca de tantos grandes músicos a lo largo de los años”, reconoce Metheny. “Jaco y yo fuimos los mejores amigos durante varios años, antes de que nadie supiera quiénes éramos, y tuvimos una relación especial: ambos estábamos muy decididos a ampliar las posibilidades que podíamos ofrecer a nuestros colegas músicos con nuestros respectivos instrumentos. Terminamos teniendo estilos de vida muy diferentes, pero nunca dejamos de ser grandes amigos. Siempre uno pudo contar con la presencia del otro”, recuerda Metheny.

“El encuentro con Bowie fue breve, pero asombroso. Fue una de las personas más brillantes que he conocido. Y Ornette ¿qué puedo decir de él…? Fue uno de los músicos más innovadores de todos, un artista único. Pero lo mejor de él era él mismo. Ornette era un alma maravillosa y hermosa”, concluye.