El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció este miércoles que el activista político conservador y cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, falleció tras recibir un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto", escribió Trump en su red Truth Social. "Nadie comprendía ni compartía el corazón de la juventud estadounidense mejor que Charlie", continuó el mandatario republicano, quien agregó: "Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!".

Kirk, de 31 años, se encontraba de gira, y esta parada en la Universidad del Valle de Utah era la primera de al menos 14 programadas en campus universitarios de todo el país para este otoño, informó la CNN. El activista fue invitado por un grupo estudiantil y estaba hablando alrededor de la 1:00 p.m., hora local, cuando se produjo el disparo desde un edificio del campus a unos 200 metros de Kirk.





De inmediato fue trasladado al Timpanogos Regional Hospital, donde los médicos comunicaron que su estado era crítico. Horas después, se confirmó su fallecimiento.

Tras el hecho, agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) arribaron al campus de la Universidad Utah Valley donde el comentarista político fue atacado.

"La policía está investigando el caso y el sospechoso se encuentra detenido", adelantaron las autoridades, aunque todavía no han dado mayores precisiones sobre su identidad.

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña el año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del presidente.