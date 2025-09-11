Al perseguir la luz, el realizador audiovisual Fernando Tabares se encontró con Eduardo Contissa. Arquitecto y artista plástico, referente de la revolución estética de los ’80 en Rosario, la obra y figura de Contissa surcan Anatomía del rayo de luz, la película de Fernando Tabares que hoy a las 20 se estrena en el Teatro de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085), con entrada gratis, junto a una muestra del propio artista, situada en el hall de la sala.

Con dirección de fotografía de Gustavo Valenzuela y producción de Silvina Lacalamita, Tabares reúne las participaciones de Beatriz Vignoli, Xil Buffone, Rody Bertol y Pablo Bonilla. “Arrancamos en 2015 y estuvimos rodando hasta 2019, de distintas maneras, porque es una película medio salvaje, que fuimos haciendo de acuerdo a lo que se nos iba ocurriendo y en función de cómo sucedían las cosas”, comenta Fernando Tabares a Rosario/12.

-Siempre movilizados por la obra de Eduardo Contissa, ¿no?

-Sí, pero en realidad no fue Eduardo quien apareció primero. Yo soy camarógrafo hace como 25 años, trabajo en el móvil de prensa de Somos Rosario, también soy egresado de la Escuela de Cine; y en ese momento, con Gustavo Valenzuela, también realizador, estábamos muy preocupados por el encuadre, por la luz, por el ver, y se empezaron a dar a algunas cosas. En 2015, cerró el bar La Luna, en el bajo de la ciudad de Rosario; fuimos al cierre, y entre los cuadros que había, porque el lugar se había vuelto una especie de pinacoteca, nos quedamos viendo el díptico que tenía. Le preguntamos al dueño, y nos comentó que era una obra de Eduardo Contissa, que hacía dos décadas y pico que estaba ahí. ¡Un cuadro estuvo expuesto dos décadas en un bar! Y se había vuelto el ícono del lugar. Resulta que Contissa es hijo de una prima de mi abuela; y cuando yo era muy chico, íbamos de visita a la casa de Eduardo. Tengo un primer recuerdo de Eduardo, mostrándome cómo pasaba la luz a través de las hojas de los árboles de su patio. Después, ya en los ’80, Eduardo y todo un grupo donde estaban Silvina Buffone, Beatriz Vignoli, y otros pintores y artistas de la Escuela de Bellas Artes, se juntaban y organizaban grupos de trabajo, verdaderos lugares de resistencia, de gente que quiere hacer arte y no tiene un mecenas o apoyo del estado. Estamos hablando de la época del fin de la dictadura y principio de la democracia, un momento complicado. Se juntaban y buscaban lugares donde exponer. Yo era un poco más chico y andaba por ahí, detrás de ellos, con una Kodak vieja que sacaba 20 fotos. Así que le propuse a Gustavo Valenzuela buscar a Contissa, para que nos contara un poco qué pasaba con aquella forma de hacer arte, y sobre todo qué iba a pasar con los cuadros que estaban en La Luna.

-O sea que el famoso díptico te reencontró con él.

-Claro, fuimos a su casa, y nos encontramos con un tipo que piensa el mundo a través de la mirada. Eso que nosotros estábamos buscando como realizadores, pero desde el punto de vista de un artista plástico, de un pintor. Se van a encontrar con una película donde vamos a hablar bastante de eso, sobre todo Beatriz Vignoli, porque en 2019, a propósito de la muestra Aquellos bárbaros que se hizo en el Castagnino, la grabamos a Beatriz, a partir de tres cuadros de Eduardo, que estaban expuestos. Lo que iba a ser un documental de observación, dedicado a ver cómo pintaba, cómo era su casa, terminó encontrando testimonios muy valiosos, que fueron contando toda una historia en relación al ver y a cómo componer una pintura.

-¿Cómo piensa su pintura Contissa?

-Eduardo piensa su forma de hacer cuadros a partir de la holografía; si los ves de lejos, se ven en blanco y negro, pero cuando te acercás, en las líneas del dibujo empieza a aparecer el color, con la forma de un arcoíris. Los cálidos de un lado y los fríos del otro. ¿Y qué tiene de democrático eso? Que, si bien todos vemos el mismo arcoíris, cada uno ve el propio. Los cuadros de Eduardo también tienen esos planetas que estaban en el bar La Luna, que cambian de color mientras uno se mueve; algo que permite la discusión, la conversación, porque incluye.

-También visitaron un cementerio.

-Eduardo es arquitecto, en las conversaciones cada tanto aparecía el tema de la arquitectura, y nos comentó que tenía hecho un cementerio parque, todo inclinado. Es un parque gigante, medio laberíntico, en Villa Gobernador Gálvez. La visito a mi madre, le cuento todo esto, y ella me dice: “En ese cementerio está enterrado tu abuelo”. Así que fuimos a filmar el cementerio, que tiene muchas cosas interesantes, que tienen que ver con la luz; como es un cementerio parque, nos encontramos con gente que va a tomar mate, varias veces a la semana. Al no tener una forma de cementerio tradicional, con nichos, lo que hay son árboles y pájaros; con un templo hecho para todas las religiones. Es interesante pensar que, así como Contissa pintó planetas para el bar La Luna, por otro lado construyó un cementerio; nos vamos de un punto a otro, para arriba y para abajo. Eduardo es muy vital, tiene mucha energía. Y esa forma de trabajo en grupo, en tertulia, es algo que sigue haciendo, se sigue juntando con gente de otras disciplinas, gente que a él le interesa; leen, crecen, y siguen pensando el arte y la forma de comunicar de otras maneras.