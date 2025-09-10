En agosto, para no ser pobre, una familia tipo de cuatro personas necesitó 1.160.780 pesos: 23,5 por ciento más que hace un año en igual período. Respecto a julio, el incremento de la Canasta Básica Total (CBT) fue del 1,0 por ciento.

Según el relevamiento que publicó el Indec este miércoles, la CBT acumuló una suba de 13,3 por ciento en lo que va de 2025, mientras la la Canasta Básica Alimentaria (CBA) se elevó 1,0 por ciento intermensual; 23,5 por ciento interanual y 15,8 por ciento en lo que va del año.

De acuerdo con la medición del organismo oficial, en agosto, un hogar compuesto por tres personas necesitó 924.116 pesos para cubrir la CBT y 414.402 pesos para alcanzar la CBA.

Una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó 520.529 pesos para la CBA y 1.160.780 pesos para llegar a la CBT. En el caso de un hogar compuesto por cinco personas demandó 547.482 pesos para la CBA y 1.220.885 pesos para la CBT.

Comparado con la inflación del mes en estudio, ambas mediciones aumentaron por debajo de la inflación general, que tocó el 1,9 por ciento, y de la medición interanual (33,6 por ciento).

La CBA se basa en los requerimientos normativos de kilocalorías y proteínas para una persona adulta y se ajusta según la estructura de consumo de los hogares. La CBT incorpora además los bienes y servicios no alimentarios esenciales, como indumentaria, transporte, salud y educación.