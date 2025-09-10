Este domingo el ajedrez argentino tendrá una cita ineludible en la capital provincial. El Club de Ajedrez de La Plata (CALP) será la sede del Torneo Rápido Homenaje al Gran Maestro Carlos García Palermo, un evento que no solo reunirá a algunos de los mejores jugadores del país, sino que también rendirá tributo a una de las figuras más queridas y respetadas del tablero.

La competencia se disputará a nueve rondas bajo el sistema suizo, con un ritmo de juego de 12 minutos más 3 segundos de incremento por jugada. Los participantes podrán solicitar hasta dos byes en las primeras cuatro rondas, lo que otorga flexibilidad sin afectar la dinámica del torneo. El cupo está limitado a cien jugadores, un detalle que garantiza intensidad y nivel de juego en cada mesa.

El gran homenajeado será el platense Carlos García Palermo, leyenda viva del ajedrez argentino, recordado por su estilo creativo y por haber enfrentado y derrotado a campeones mundiales en su carrera internacional. A su lado estarán figuras de primer nivel como el Gran Maestro Federico Pérez Ponsa, tricampeón de este torneo; el Gran Maestro Sandro Mareco, actual campeón argentino; el Gran Maestro Leandro Krysa, habitual representante olímpico; y el Gran Maestro Pablo Zarnicki, quien se consagró campeón mundial juvenil en 1992. La presencia de estos nombres convierte al certamen en una de las competencias rápidas más fuertes de la temporada en Argentina.

Las inscripciones, que cerrarán el viernes, deben realizarse exclusivamente a través de un formulario virtual. La inscripción es abonada. En tanto, los jugadores titulados (MF, WMF, MI, WMI, GM y WGM) podrán participar sin costo, siempre que completen la inscripción dentro del plazo estipulado.

El torneo ofrecerá una bolsa de premios de $1.500.000, lo que lo posiciona entre los de mayor atractivo económico del calendario local. Los primeros diez ganadores recibirán premios en dinero. Además, se entregarán distinciones especiales: mejor dama y mejor jugador mayor de 60 años, mejor Sub 2000, Sub 1800 y Sub 1600, así como un premio para competidores sin ELO. El mejor juvenil, por su parte, recibirá un libro de ajedrez como reconocimiento a su desempeño.

Más allá de los premios, la jornada del domingo será una verdadera fiesta. Para los aficionados, ver a grandes maestros en acción en el histórico club de calle 14 es una oportunidad única de acercarse al ajedrez de élite. Para los jugadores, la posibilidad de medirse con campeones nacionales e internacionales constituye un desafío irrepetible. Y para García Palermo, será el homenaje en vida que su trayectoria merece: el reconocimiento de toda una comunidad que lo vio crecer, brillar y transmitir su pasión por el juego ciencia.